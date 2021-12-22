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TIMETURK / EKONOMİ / Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

2 Saat Önce
2021-12-22 13:36:57
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek.

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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