Serbest bölegeler vitrine çıkıyor

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde oluşturulan Tanıtım Grubu, serbest bölgelerin hedef pazarlarda daha etkin duyurulması amacıyla harekete geçti. Tanıtım Grubu, yatırımcı firmaları beklemek yerine aktif ziyaret ve toplantılarla, yeni yatırımcıları çekme hedefinde.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde Serbest Bölgeler Tanıtım Grubu oluşturuldu. 18 serbest bölge kurucu ve işletici şirketin bir araya gelmesi ile kurulan Tanıtım Grubu; serbest bölgelerin hedef pazarlarda tanıtılmasında rol almayı ve Türkiye'nin üretime dayalı ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesine öncü olmayı amaçlıyor.

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım Grubu; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu ve TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum'un katılımıyla yapılan toplantıda faaliyet planını açıkladı.

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclis Başkanı Edvar Mum burada yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki aksiyon planı çerçevesinde, özellikle bölgesel yatırım ajansları ve ticaret müşavirleri ile ortak hareket ederek belirlenmiş sektörlere yönelik tanıtım faaliyetlerine odaklanacaklarını belirtti.

Hedef yatırımcıları çekmek

Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik meslek örgütlerinden serbest bölgelerle ilgili sürekli bilgi istendiğini vurgulayan Mum, bu süreçte yatırımcı firmaları beklemektense, fiilen yapılacak yerinde ziyaretlerle yeni yatırımcıları çekme hedefinde olduklarını söyledi.

Tanıtım Grubu tarafından söz konusu toplantıda yapılan bilgilendirmede; serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin %70‘nin üretime dayalı ihracat şeklinde gerçekleştiğini belirtilirken, ülke içinde serbest bölgeleri ve yarattığı katma değeri daha doğru konumlandırmak adına, özellikle sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin artırılacağı vurgulandı. Hızlandırıcı kümelenme çalışmaları, seminer,yabancı temsilcilik ve dış ticaret müşavirlerinin düzenli ziyaret edilmesi gibi faaliyetlerin daha da fazla yapılacağı anlatıldı.

Yapılması planlanan etkinlikler arasında Türkiye'deki serbest bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik farklı dilleri içeren bir web sitesinin oluşturulması ve başta EMEA olarak ifade edilen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına yönelik olarak kapsamlı ve birebir tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.