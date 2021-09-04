Serap Doğan Londra’da moda sektöründe bir numara

İngiltere'nin başkenti Londra’da büyük başarılara imza atan Ankara doğumlu iş insanı Serap Doğan, tekstil sektörüne de hızlı bir giriş yaparak moda dünyasında da var olduğunu gösterdi.

1983 Ankara doğumlu Serap Doğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük başarılara imza atan girişimci bir kadın hikayesinin ana kahramanı. Son günlerde yaptığı onca başarıda sonra Londra'da yaşadığı şu dönemde tekstil sektörüne de hızlı bir giriş yaparak moda dünyasında da var olduğunu gösterdi.

Bugüne kadar ticari anlamda güzel işlerle iş dünyasında adından söz ettiren Serap Doğan henüz ilkokuldayken bugünlerdeki başarısının sinyallerini vermeye başlamıştı.

Küçük yaşlarda kalem satarak ticaret hayatına atılan Doğan hiçbir zaman boş durmamış ve her geçen gün kendini yenilemeye devam etmiştir. Başarısızlıklardan çokbüyük başarılar doğacağına dair inancı ile bugüne kadar hediyelik eşya, çocuk bakım merkezi ve güzellik merkezi gibi alanlarda yatırım yapmıştır. En son moda sektörüne yaptığı hızlı girişle de sanayi gündemine yeniden oturmuştur.

Serap Doğan ve Yatırımları

Ailesi tarafından eğitimine çok önem verilen ve kendisinin de bu yöndeki olumlu eğilimleri sayesinde çok iyi bir eğitim hayatı olmuştur.

Amerika'da bulunan Westminster College eğitimini tamamladıktan sonra Anglia Ruskin ve London Metropolitan University okullarından çok iyi eğitimlerden başarı ile mezun olmuştur.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini çok iyi şekilde konuşabilen Serap Doğan geçen yıllarda tamamı ile yerleştiği Londra'da iş alanında adından sürekli bahsedilen bir kadın unvanını da almıştır.

Tekstil sektörüne giriş yapmadan önce güzellik merkezi ve hediyelik eşya dükkanı üzerine bir yatırım yapmış ve çok başarılı olmuştur. Daha sonrasında aldığı çocuklara özel eğitim ve öğreticilik belgeleri ile çocuk merkezinde de görev yapmaya devam etmiştir. Aldığı Kidolog eğitiminden sonra çocuk yuvası açarak onlara olan yardımlarını bu alanda da devam ettirmiştir.

İş Hayatının En Ünlü Kadınlarından Serap Doğan

Başarılı iş kadını imajının yanında çok güzel bir evliliği olan ve bu evlilikten dört çocuk sahibi olan Serap Doğan, yatırımlarının dışında yaptığı yardımlarla da adından sıklıkla söz ettirmektedir. Bu övgülere her zaman layık olan ve girdiği her işte başarılara imza atan Serap Doğan'ın moda dünyasında da fırtınalar estirmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.