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Serap Doğan , Dijital Para (kripto) ile Ürünlerini Satıyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Serap Doğan , Dijital Para (kripto) ile Ürünlerini Satıyor

Serap Doğan , Dijital Para (kripto) ile Ürünlerini Satıyor

Londra'da , Tasarım ve İhracat yaparak tanınan kadın girişimci Serap Doğan, dijital paranın kullanımının artması üzerine satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Ödemeyi karekod ve Cüzdan kodları ile alan Serap Doğan, yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

21 Dakika Önce
2021-07-09 19:49:51
Serap Doğan , Dijital Para (kripto) ile Ürünlerini Satıyor

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Londra'da uzun yıllar faaliyet gösteren SeraLife ve SeraArt Markası ile Eşi Yunus Emre Kelkitli'ye rakip olan kadın girişimci Serap Doğan ev ekonomisinde kadınlarında büyük katkısı olduğunu göstermek için uzun yıllardır Tasarım ve Girişimleri ile birçok dergi ve haberde boy göstermiştir. İlk okul yıllarında kalem satarak ilk girişimini hayata geçiren Serap Doğan 4 çocuk annesi başarılı bir iş kadınıdır. Serap Doğan, Londra'da Bulunan Türk kuaför Samet Zili ile de ortaklığı olduğu biliniyor.

Pandemi döneminde satışları düşen Serap Doğan , yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Serap Doğan, ödenen paranın direkt kendi sirketlerine ait dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırımlarını da dijital para sektörüne yaptığını söyledi. Ingiltere'de yakın zamanda online sektörde Wofret ile faaliyet göstereceklerini ifade eden Serap Doğan Başarısızlık Başarının habercisidir. Diyerek girişimcilere umutlarını kaybetmemelerini herzaman azim ve sabır ile yapabildiklerimi en iyisini yapmalarını tavsiye ederek motive etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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