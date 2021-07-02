Sepaş Enerji, 'Fortune 500' listesinde ilk 100 arasına girdi

Sepaş Enerji, Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirlendiği 'Fortune 500' listesinde bu yıl da 'Devler Ligi'nde' ilk 100 arasına girdi.

Sepaş Enerji, Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirlendiği 'Fortune 500' listesinde bu yıl da 'Devler Ligi'nde' ilk 100 arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, araştırma kapsamında Türkiye'nin en büyük 500 şirket listesinde bu yıl 85'inci sıranın sahibi oldu.

Farklı sektörlerden 500 şirketin, 2020'deki net satış rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre en önde gelen 500 şirketten oluşan 2021 listesi hazırlandı.

Geçtiğimiz yıl 4 milyar 172 milyon 560 bin lira net satış gerçekleştiren şirket, 'Çalışan Başına Satış Hacmi' kategorisinde de 47'inci oldu. Şirket, enerji sektörel listesinde ise 11'inci sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Üst Yönetcisi (CEO) Çağrı Poyraz, 2020'deki zorlu koşullara rağmen etkili bir performans gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

'Şirket olarak yıl boyunca büyük bir özveri göstererek iş sürekliliğimizi koruduk. Zor bir dönem olduğunu aklımızdan çıkarmadan, müşterilerimiz için kolaylaştırıcı çözümler geliştirirken hizmetlerimizin de kurgusunu genişletip esnettik. Öncelikle müşterilerimizin yanında olabileceğimiz kampanyalar geliştirip hizmet kanallarımızı çeşitlendirdik. Zorlu geçen senede Sepaş Enerji'yi bir kez daha en büyük 100 şirket arasına taşıyan ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.