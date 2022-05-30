Sendikalı oldukları için işlerine son verildi

İzmir’de faaliyet gösteren bir gıda firmasında çalışan işçiler, anayasal hakları olan sendika olma haklarını kullandıkları için kapının önüne konuldu. Tazminatsız şekilde işlerine son verilen işçiler haklarını alabilmek için günlerdir eylemde…

Sendikalı oldukları için işlerine son verilen Öz Gıda-İş üyeleri, işlerine geri dönebilmek için günlerdir eylemdeler. İzmir'de bir gıda firması önünde eylem yapan 20'den fazla işçi, işlerine geri alınana ve sendikal hakları tanınana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Öz Gıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işveren tarafından tazminatsız işlerine son verilen 20'yi aşkın işçi işlerine geri dönmek ve sendikal haklarını kullanabilmek için günlerdir fabrika önünde eylemlerini sürdürüyor.

İŞVEREN, SENDİKA KARŞITI TAVRINI SÜRDÜRÜYOR

İşçilerin devam eden eylemleri ile ilgili açıklama yapan Öz Gıda-İş Sendikası, geçtiğimiz yılın temmuz ayında işyerinde yetki sayısına ulaştıklarını ancak işverenin buna karşın üye işçilerin tazminatsız bir şekilde işlerine son verildiği belirtildi. İşverenin sendika karşıtı tavrının bununla sınırlı kalmadığını ifade eden sendika yönetimi, işverenin diğer işçileri de işten çıkarma tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

HODRİ MEYDAN

İşçilerin işlerine geri dönene ve sendikal haklarını kazanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten sendika yönetimi, açıklamasını şu çağrı ile sonlandırdı: “Eğer işveren sendikanın gücünü, işçilerin sabrını sınayacaksa buyursun, hodri meydan! ‘Para bende, güç bende' zanneden işveren, sana sesleniyoruz, işçilerin örgütlü gücü karşısında kendine geleceksin, hukuku, kanunu, anayasayı tanımamak neymiş öğreneceksin. Direnen işçiler kazanacak, işverenin fildişi kuleleri yıkılacak!”

Kaynak: Milli Gazete

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