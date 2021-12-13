Selvi’den ''asgari ücret'' açıklaması: Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücret için kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini söyledi.

Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.

Bilgin, "Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.