Selcoin Son Yaptığı Değerlendirmede Altın Piyasasında Yükselişin Devam Edeceğini Savundu

Yatırım ürünleri hakkında yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine Selcoin, “Altın Kapının Anahtarı Bitcoin” adlı kitabıyla da ilgilerin odağı haline geldi.

Altın piyasasında yükselişin devam edeceğini savunan Selcoin, “Yatırım ürünlerinde dalgalanmalar meydana geliyor. Bu, çok olağan bir durum. Bu nedenle yatırım yapacak kişilerin ilgili yatırım ürününü uzun vadeli olacak şekilde takip etmesi gerekiyor. Altında da bu dalgalanmaların meydana geldiğini görüyoruz. Yatırımcı grafikleri doğru şekilde okuyamadığında hatalı kararlar verebiliyor.” sözleriyle yatırım araçlarında grafiklerin doğru yorumlanması gerektiği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hem Youtube hem Twitter üzerinden yatırım ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Selcoin, altın piyasasında yükselişin uzun vadeli olarak artış göstereceğini belirtti. Altın piyasasını etkileyen birçok husus bulunduğunu belirten Selcoin, altın yatırımı için kullanıcıların titiz bir analiz yapmalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

“Yatırım Ürünlerinin Tamamında Dalgalanmalar Meydana Gelir”

“Yatırım ürünlerinin tamamında günlük bazda dalgalanmalar meydana geliyor. Bu çok olağan bir durum olduğu için yatırımcıların bu konuda endişelenmemeleri gerekiyor. Gram altına baktığımızda, bir aylık süre içerisinde gram altının sert bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Sert düşüşte değeri 830'lara kadar düşen gram altının yaklaşık 10 günlük süre içerisinde 950'lere kadar çıktığına şahit oluyoruz. Bu nedenle altın yatırımında bulunacak kişilerin aylık incelemelerin yanı sıra haftalık incelemelerde de bulunması gerekiyor.”

“Altın Piyasasını Etkileyen Pek Çok Husus Var”

Altın piyasasını etkileyen pek çok husus bulunduğunu ifade eden Selcoin, konuyla ilgili değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti: “Altın fiyatlarını; gümüş fiyatları, petrol fiyatları, enflasyon oranı pozitif yönde etkiliyor. Bunun yanı sıra döviz kuru, faiz oranı altın fiyatlarını negatif yönde etkiliyor. Bu etkileyicilerin biliniyor olması, doğru analizlerin gerçekleştirilmesini olanaklı hale getiriyor. Şu anda yaptığımız analizler, altın piyasasının uzun vadede bir yükseliş içerisinde olduğudur. Altın yatırımında bulunacak kişilerin, yatırımları sonrası piyasayı sık sık takip etmesi oldukça önemli. Aylık ve haftalık bazda verileri inceleyerek yatırımlarının ne yönde ilerleyeceğini kaba taslak anlayabileceklerini söyleyebilirim. Fakat grafiklerin doğru okunması her zaman doğru yatırım için temel öge olarak karşımıza çıkıyor.” .