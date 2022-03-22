Şekere yüzde kaç zam geldi? Şeker fiyatları neden yükseldi? Şeker fiyatları ne kadar oldu?

Şekere yüzde kaç zam geldi? Ekonomi piyasasındaki artış şekeri vurdu. Ayçiçek yağından sonra stok sorunu yaşanan şekerde fiyatlar uçtu. Peki ama şeker ne kadar oldu? Güncel toz şeker fiyatlarının listesi ve şekerdeki zam oranı...

Ekonomi piyasasındaki artış şekeri vurdu. Ayçiçek yağından sonra stok sorunu yaşanan şekerde fiyatlar uçtu. Peki ama şeker ne kadar oldu? Güncel toz şeker fiyatlarının listesi ve şekerdeki zam oranı...

Şekere yüzde kaç zam geldi?

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında birçok ürüne zam geldi. Ayçiçek yağındaki gibi stok sorunu yaşanan şekere yüzde 49 oranında zam geldi. Stok sorunlarının aşılmasının ardından fiyatların gerilemesi bekleniyor.

Geçen yıl içerisinde 50 kiloluk şeker paketleri ortalama 200 lira civarında satışa sunulurken, 2022 yılının başlarında 450 TL'ye ulaştı. Özel firmalarda ise bu fiyat 650 TL'ye kadar çıktı.

Şeker fiyatları neden yükseldi?

Şeker fiyatlarındaki artış üzerine Türkşeker perakende müşterilerine ağırlık vermiş durumda. Stokçuluğu önleme ve tüketiciyi korumaya odaklanan Türkşeker'e bağlı fabrikalar günlük en fazla 500 ton satış yapabiliyor. Ancak yaşanan duruma stokçular ve özel şeker fabrikalarının fahiş zamları da eklenince fiyat politikaları alt üst olmuş durumda. Şeker satışı yapan özel fabrikaların "1 ay sonra sanayiye şeker satışını durduracağız" gibi söylemlerde bulunması da paniği artırdı. SABAH'a konuşan sanayiciler özel şeker fabrikalarının bu tutumunun tamamen bir fırsatçılığa döndüğünü söyledi.

Şeker fiyatları ne kadar oldu?

5 kiloluk paketler şu anda ortalama marketlerde 45 TL'den satışa çıkarılmış görünüyor. Fakat markalara ve marketlere göre bu fiyat değişiklik göstermektedir. .