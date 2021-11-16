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TIMETURK / EKONOMİ / Şekere yüzde 25 zam yapıldı

Şekere yüzde 25 zam yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.

38 Dakika Önce
2021-11-16 00:02:44
Şekere yüzde 25 zam yapıldı

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan şeker zamları yapılan duyuruyla birlikte resmileşti. Türkiye Şeker Fabrikaları, şekere yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türk Şeker), kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatının 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün ise litresinin 9.44 TL olduğunu açıkladı.

şeker

Türk Şeker, kristal şekerin ve tarımsal kökenli saf etil alkolün fabrika çıkış fiyatını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatı 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün litresi ise 9.44 TL oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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