Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatları ne kadar? Son Dakika: Toz şekerin kilosu ne kadar oldu?
Şekere ne kadar zam geldi? Ekonomi piyasasındaki artışlara bir yenisi eklendi. Ayçiçek yağının ardından, kademeli fiyat artışı yaşayan ürün şeker oldu. Şeker fiyatlarının artışının, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin neden olduğu düşünülüyor. Peki ama şekere ne kadar zam yapıldı? Güncel şeker fiyatları...
2022-03-22 13:21:52
Ekonomi piyasasındaki artışlara bir yenisi eklendi. Ayçiçek yağının ardından, kademeli fiyat artışı yaşayan ürün şeker oldu. Şeker fiyatlarının artışının, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin neden olduğu düşünülüyor. Peki ama şekere ne kadar zam yapıldı? Güncel şeker fiyatları...
Şekere ne kadar zam geldi?
Temel gıda ürünlerinden yaşanan artış vatandaşın gündemine düştü. Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte gıda ürünlerinde yaşanan stok sıkıntısına bir yenisi eklendi. Şeker fiyatlarında artış gözlemlendi.
Stok yapan kişilerin fırsatçılığı nedeniyle şeker fiyatlarının arttığı da düşünülüyor.
Şeker fiyatları ne kadar?
Türkiye, şeker üretiminde 13. sırada yer alıyor. Fakat şeker stoklarında sıkıntı yaşandığı dile getirilmişti. Sorunun en kısa sürede düzeltilmesi bekleniyor.
Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi.
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