Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatları ne kadar? Son Dakika: Toz şekerin kilosu ne kadar oldu?

Şekere ne kadar zam geldi? Ekonomi piyasasındaki artışlara bir yenisi eklendi. Ayçiçek yağının ardından, kademeli fiyat artışı yaşayan ürün şeker oldu. Şeker fiyatlarının artışının, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin neden olduğu düşünülüyor. Peki ama şekere ne kadar zam yapıldı? Güncel şeker fiyatları...