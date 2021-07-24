Şekerbank çalışma saatleri 2021 | Şekerbank kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını ortaya çıkınca tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Şekerbank müşterileri de Şekerbank'ın çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bir süre müşterilerine uzaktan hizmet veren bankalar 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte normal çalışma saatlerine döndü. Şekerbank

Bir çok sektör koronavirüs pandemisi ortaya çıkınca çalışma saatlerini güncellemek zorunda kaldı. Bazı iş yerleri kepenk indirmek zorunda kalırken bazıları da müşterilerine uzaktan destek vermeye devam etti. Bankalar da korona zamanında bir süre kapalı kaldıktan sonra müşterilerine uzaktan hizmet vermişti. Korona vaka sayılarında yaşında düşüş sonrası bankalar belirlenen saatler içinde müştereilerine hizmet vermeye devam etti. 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte bankaları normal çalşma düzenine döndü. Şekerbank müşterileri de Şekerbank'ın çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki Şekerbank kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? İşte 2021 Şekerbank mesai saatleri...

Şekerbank müşterileri bankaya bağlı kalmaksızın mobil uygulamalar ve dijital kanallar üzerinden 7/24 işlem yapabilirler. EFT ve havale işlemleri mobil bankacılık ve internet bankacılığından yapılabilir. Ayrıca çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden de bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Şekerbank sabah saat 09.00'da kapılarını açıyor. Şekerbank 12.30'da öğle arası veriyor ve 13.30'dad mesaiye tekrar başlıyor. Şekerbank saat 17.00'de ise kapanıyor.

ŞEKERBANK KAÇTA KAPANIYOR?

Şekerbank akşam saat 17.00'de kepanıyor.

ŞEKERBANK KAÇTA AÇILIYOR?

Şekerbank müşterileri bankanın saat kaçta açıldığını araştırıyor. Banka saat 09.00'da müşterilerine hizmet vermeye başlıyor.

ŞEKERBANK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Şekerbank hafta sonları (cumartesi-pazar) kapalıdır. Ayrıca resmi tatil günlerinde de kapalıdır.

ŞEKERBANK ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI

Şekerbank çağrı merkezine 0850 222 7878 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

ŞEKERBANK HAKKINDA

Şekerbank T.A.Ş., 1953 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. 1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını almıştır. 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle hizmetlerine devam eden bankanın hisseleri, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında genel müdürlüğünü İstanbul'a taşımıştır.

Şekerbank'ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şeker Finans ve Şekerbank Kıbrıs Ltd. yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.