Şeker GYO halka arz tarihi ve tüm detayları belli oldu, SEGYO koduyla halka arz 1 Haziran’da başlıyor.

Şeker GYO, Borsa Birincil Piyasa'da 1-2 haziranda halka arz edilecek.

KAP açıklaması şöyle:

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 203.388.821 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,10 TL fiyatla 01-02/06/2022 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, SEGYO.HE (ikincil piyasada işlem kodu SEGYO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

SEGYO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 223.727.704 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.