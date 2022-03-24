Şeker fabrikaları için harekete geçildi!

Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarını mercek altına aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alındığı ve şeker fabrikaları nezdinde Bakanlık tarafından incelemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam edildiği ifade edildi. .