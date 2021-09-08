SEC’ten Coinbase'e uyarı!

ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu Securities and Exchange Commission (SEC), Coinbase Global Inc.’yi, müşterilere kendi kripto varlıkları üzerinden faiz geliri elde etmelerine olanak tanıyan bir ürünün lansmanı konusunda uyardı.

ABD'nin en büyük kripto para platformu Coinbase, blog yoluyla yaptığı açıklamada, SEC'in şirketin “Lend” adlı ürününe devam etmesi durumunda, cezai yaptırımlara gidileceği yolunda bir uyarı gönderdiğini kaydederek, ürünün lansmanını en az Ekim ayına kadar ertelemeyi planladıklarını duyurdu.

Şirketin hukuk biriminin başında bulunan Paul Grewal'ın yazdığı açıklamada, “SEC Lend ürünü konusunda bizi dava etmek istediğini söyledi. Nedeni konusunda bir fikrimiz yok. SEC Coinbase'e Lend'in ‘bir menkul kıymeti kapsadığını' düşündüğünü söyledi. Ancak bu sonuca neden ve nasıl ulaştığını söylemedi” dedi.

Grewal, SEC'in Lend ürününü Yüksek Mahkeme'deki 1946 yılı Howey davası ve 1990 yılı Reves davası kararları uyarınca değerlendireceğini kaydederek, SEC'in bu davaları bu gibi ürünlere nasıl uygulayacağına ilişkin planları konusundaki resmi yönlendirmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Grewal, “Lend konusunda bize yazılı bir savunma sunmamız için şans verdiler, ancak SEC'in endişelerinin ardındaki nedenleri bilmediğimiz surece bu beyhude bir adım olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Son aylarda, bazı eyaletlerdeki kamu kurumları, BlockFi Lending LLC'nin benzer faiz getirili hesapları için uyarılar yolladı. Regülatörler, Bloomberg'de kısa bir süre önce çıkan habere göre, bu gibi ürünleri arz eden diğer firmaları da izlemeyi düşünüyorlar.

SEC Başkanı Gensler düzenleme çağrısı yapmıştı

Görev süresi boyunca kripto para piyasaları konusunda defalarca uyarılarda bulunan SEC'in yeni başkanı Gary Gensler, 5 Ağustos'ta Senatör Elizabeth Warren'a gönderdiği mektupta, regülatörlerin kripto yatırımcılarını korumak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gensler ayrıca, kanun yapıcıların düzenleyici kuruluşlara aralarında merkezi olmayan finans (DeFi) işlem platformlarının da bulunduğu piyasalar için kurallar oluşturmaları amacıyla daha fazla yetki vermeleri gerektiğini söyledi.

Coinbase'den Grewal, SEC'in ayrıca Lend'in bekleme listesindeki her bireyin isim ve iletişim bilgilerini de istediğini belirtti.

Grewal, “Bu bilgiyi sağlama konusunda anlaşmaya varmadık, zira müşterilerimizin kişisel bilgileri konusunda çok temkinli davranıyoruz. Biz ayrıca bunun Lend'in kapsadığı menkul kıymet ile ilgili SEC'in sahip olabileceği belli sorularla, özellikle SEC bu soruların herhangi birini bizimle paylaşmadığı zaman, bir ilgisi olduğuna da inanmıyoruz” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.