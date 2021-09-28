DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Amerikalı şarkıcı R. Kelly, seks ticaretinden suçlu bulundu
FETÖ’nün savunma sanayi örgütlenmesine operasyon
Dolar neden yükseldi? Doların yükselmesinin nedeni faiz indirimi mi? MB Başkanı açıkladı!
SEC Başkanı'ndan uyarı: Kripto paraların sonu iyi olmayacak
Futbol ve Oyun Yapımcılığından Rap’a Uzanan Ömür” Yiğit Duman
Almanya’da genç seçmenler kitle partilerinden uzaklaşıyor
2021-2022 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor? MEB bursu ne zaman ödenir?
Macron’dan Osmanlı çıkışı: Avrupa tarihinde ilk
Küresel piyasalarda gözler Powell'ın sunumda
Akşener’in hamlesindeki can alıcı nokta
2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu 28 Eylül (bugün) açıklanacak mı?
Bursluluk sınavı sonucu sorgulama ekranı | 2021 Bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?
ABD'yi karıştıracak iddia
Girit Adası'nda deprem
Sadakataşı Derneğinden “İyilik Dolu Su Kuyusu Projesi”

TIMETURK / EKONOMİ / SEC Başkanı'ndan uyarı: Kripto paraların sonu iyi olmayacak

SEC Başkanı'ndan uyarı: Kripto paraların sonu iyi olmayacak

SEC Başkanı Gensler, ABD kripto para piyasaları ve ilgili platformlar, düzenleyicilerin yetki alanı dışında kalırlarsa sonları 'iyi bitmeyecek' dedi. Bu arada dünyanın en büyük en büyük 2. Ethereum madencilik havuzu Sporkpool, Çin'in aldığı karardan sonra faaliyetlerini durduruyor.

34 Dakika Önce
2021-09-28 09:36:00
SEC Başkanı'ndan uyarı: Kripto paraların sonu iyi olmayacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'e göre, ABD kripto para piyasaları ve ilgili platformlar, düzenleyicilerin yetki alanı dışında kalırlarsa sonları "iyi bitmeyecek".

Borsa Gündem'in haberine göre; Gensler, "Bunların etrafında birleştikleri alım-satım ve borç verme alanları var ve üzerlerinde sadece düzinelerce değil, yüzlerce ve bazen binlerce token var. Düzenleyici alanın dışında kalırsa, bu iyi bitmeyecek." dedi

Piyasa düzenleyici daha önce kripto varlıkları "Vahşi Batı" olarak etiketlemiş ve piyasaların daha sağlam bir şekilde denetlenmesini istediğinin sinyallerini vermişti.

SparkPool Çin yasaklarına dayanamadı

Öte yandan Dünyanın en büyük en büyük 2. Ethereum madencilik havuzu Sporkpool faaliyetlerini durduruyor.

Sparkpool dün yaptığı açıklama ile Çin'de devam eden regülasyon adımları kapsamında yeni kullanıcı kabul etmeye son verdiğini belirtti.

Kuruluş, hizmetlerine son vermeye devam ettiğini, mevcut kullanıcıların işlemlerinin sonlandırılmasının Perşembe günü planlandığını vurguladı. Duyuruların kullanıcıları mail yoluyla ulaştırılacağı ifade edildi.

2018 yılında Çin'de kurulan Sparkpool, Ethereum'un hash oranının %22'sini sağlıyordu. En çok hash oranı sağlayan diğer kurum ise %24 ile Ethermine olarak biliniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN