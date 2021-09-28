SEC Başkanı'ndan uyarı: Kripto paraların sonu iyi olmayacak

SEC Başkanı Gensler, ABD kripto para piyasaları ve ilgili platformlar, düzenleyicilerin yetki alanı dışında kalırlarsa sonları 'iyi bitmeyecek' dedi. Bu arada dünyanın en büyük en büyük 2. Ethereum madencilik havuzu Sporkpool, Çin'in aldığı karardan sonra faaliyetlerini durduruyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'e göre, ABD kripto para piyasaları ve ilgili platformlar, düzenleyicilerin yetki alanı dışında kalırlarsa sonları "iyi bitmeyecek".

Borsa Gündem'in haberine göre; Gensler, "Bunların etrafında birleştikleri alım-satım ve borç verme alanları var ve üzerlerinde sadece düzinelerce değil, yüzlerce ve bazen binlerce token var. Düzenleyici alanın dışında kalırsa, bu iyi bitmeyecek." dedi

Piyasa düzenleyici daha önce kripto varlıkları "Vahşi Batı" olarak etiketlemiş ve piyasaların daha sağlam bir şekilde denetlenmesini istediğinin sinyallerini vermişti.

SparkPool Çin yasaklarına dayanamadı

Öte yandan Dünyanın en büyük en büyük 2. Ethereum madencilik havuzu Sporkpool faaliyetlerini durduruyor.

Sparkpool dün yaptığı açıklama ile Çin'de devam eden regülasyon adımları kapsamında yeni kullanıcı kabul etmeye son verdiğini belirtti.

Kuruluş, hizmetlerine son vermeye devam ettiğini, mevcut kullanıcıların işlemlerinin sonlandırılmasının Perşembe günü planlandığını vurguladı. Duyuruların kullanıcıları mail yoluyla ulaştırılacağı ifade edildi.

2018 yılında Çin'de kurulan Sparkpool, Ethereum'un hash oranının %22'sini sağlıyordu. En çok hash oranı sağlayan diğer kurum ise %24 ile Ethermine olarak biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.