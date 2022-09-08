SEC Başkanı'ndan kripto para uyarısı

ABD'nin Sermaye Piyasaları Kurulu olan SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasının gözetim altında olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'in Başkanı Gary Gensler, ABD'nin bir diğer önde gelen piyasa regülatörlerinden CFTC'ye kriptolar konusunda daha fazla yetki veren tasarıyı desteklediği sinyalini verdi.

Gary Gensler, kripto para aracılarının SEC'e kayıtlı olması gerektiğini söyledi.

Gensler "CFTC'nin Bitcoin ve Ether'i takip etmesini, gözetim altında tutmasını destekliyorum. Kongre üyeleri kripto para tasarısının SEC'in yetkilerini boşaltmamasın sağlamalılar." ifadesini kullandı.

Gensler 2009-2014 arasında CFTC Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kripto para piyasası toplam değerde 1 trilyon doların altında seyrini sürdürüyor. Kripto para piyasası bugün yükselişlerle 973 milyar dolarda seyrediyor.

Bitcoin bugün 19,175.10 dolardan alıcı bulurken, Ethereum 1,620.55 dolardan satılıyor.