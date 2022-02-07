Sebze meyveye ne kadar zam geldi? Sebze meyveye yüzde 50 zam mı geldi?

Sebze meyveye ne kadar zam geldi? Türkiye genelinde yaşanan kötü hava şartları nedeniyle seradaki sebze ve meyveler etkilendi. Toplanamayan ürünler nedeniyle halihazırdaki sebze ve meyveler zamlandı. Peki ama sebzeye ne kadar zam geldi? İşte sebze ve meyve üzerindeki son ekonomik gelişmeler...

Sebze meyveye ne kadar zam geldi? Türkiye genelinde yaşanan kötü hava şartları nedeniyle seradaki sebze ve meyveler etkilendi. Toplanamayan ürünler nedeniyle halihazırdaki sebze ve meyveler zamlandı. Peki ama sebzeye ne kadar zam geldi? İşte sebze ve meyve üzerindeki son ekonomik gelişmeler...

Sebze meyveye ne kadar zam geldi?

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sonucu tarlalar ve seralar olumsuz etkilendi. Halihazırdaki sebzeler soğuğun etkisiyle yandı. Esnaf çiftçilerin tarlalarına giremediğini belirtti ve isyan etti. Ürünlerin toplanamamasından dolayı, fiyatlar yüzde 50 oranında arttı.

Güncel fiyatlandırmalara göre;

- Ispanak 10 TL

- Pırasa 7 TL

- Havuç 7 TL

- Biber 15 TL

- Çeri domates 20 TL

- Kıvırcık 8 TL

- Maydanoz 5 TL

- Salatalık 20 TL oldu.

Sebze meyveye yüzde 50 zam mı geldi?

Yapılan açıklamalara göre sebze ve meyvelerde don yaşandı. Seralardaki ürünlerin toplanamaması, satılacak ürünlere yüzde 50 zam yapılmasına sebep oldu.

Öte yandan Antalya'da sebze,meyve yetiştiriliyor olmasına rağmen esnaf geçtiğimiz haftalarda da aynı ücretleri uyguladı. Vatandaşlar bu duruma isyan etse de, ürünleri kendi bahçesinden getiren kişiler bile yüksek fiyattan satmaya devam etmişti.

Seralarda yaşanan talihsizlik sonucunda Antalya'da ne kadar zam yapıldığı henüz netleşmedi. .