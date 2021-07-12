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TIMETURK / EKONOMİ / ''Savunmanın devleri'' listesinde 2 Türk şirket

''Savunmanın devleri'' listesinde 2 Türk şirket

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen 'Defense News Top 100' listesine 2 Türk şirketi girdi.

2 Saat Önce
2021-07-12 16:51:51
''Savunmanın devleri'' listesinde 2 Türk şirket

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.

Listeye, bu yıl ASELSAN 48, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) de 68'inci sıradan girdi.

Salgın nedeniyle cirolarda büyük oynamaların yaşandığı listede 2020'de ASELSAN 48, TUSAŞ ise 53'üncü sırada yer almıştı.

ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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