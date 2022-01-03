Savunma ve havacılıkta en fazla ihracat ABD'ye gerçekleştirildi

Savunma ve havacılık sanayisi 2021'i yeni ihracat rekoruyla kapattı. En fazla ihracat ise 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla ABD'ye yapıldı. ABD'yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi.

Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı.

Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor.

Son yıllarda geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yerlilik oranını yüzde 80'ler seviyesine çıkartan sektör, bu ürünlere pazar bulma konusunda da yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü ilk kez ihraç edildi, ihracat yapılan ülkelere yenileri eklendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı.

- İlk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği aşıldı

2020 yılını 2 milyar 278 bin 695 bin dolar ihracatla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, 2021'de bu miktarı 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla çıkardı. Böylece kasım ayında 2019'daki yıllık ihracat rekorunu (2 milyar 740 milyon 988 dolar) kırmayı başaran sektör, yıl sonunda ise bu rekoru daha da ileriye taşıdı. Bu başarıyla aynı zamanda sektör açısından ilk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği de aşılmış oldu.

Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021'in aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

-En fazla ihracat ABD'ye

Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla ABD oldu.

Savunma ve havacılık ihracatında ABD'yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı aralarında Etiyopya, Bangladeş, Kırgızistan, Ruanda, Litvanya, Kongo, Paraguay, Slovakya, Kuveyt, Burkina Faso, Çad, Özbekistan'ın bulunduğu ülkelere 2020'ye göre önemli oranda arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.