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TIMETURK / EKONOMİ / Savunma ve havacılık şirketleri borsalarda bu yıl yatırımcısını uçuruyor

Savunma ve havacılık şirketleri borsalarda bu yıl yatırımcısını uçuruyor

Küresel düzeyde devam eden ekonomik toparlanma ve devletlerin Kovid-19 salgınının etkilerine karşı açıkladıkları destekler yanında beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin yükselmesini sağladı.

38 Dakika Önce
2021-08-01 21:32:47
Savunma ve havacılık şirketleri borsalarda bu yıl yatırımcısını uçuruyor

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Savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında yılsonuna göre yatırımcısına kazandırdı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında Aralık 2020 sonuna göre başarılı bir performans sağladı.

Şirketlerin yılın ilk yarısı ve ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçların beklentilerden iyi gelmesi hisse performanslarını olumlu etkiledi. Küresel anlamda devam eden ekonomik toparlanma ve devletlerin Kovid-19 salgınının etkilerine karşı açıkladıkları destekler de şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

Analistler, şirketlerini yeni projelere devam etmesi, üretim ağlarına yeni ürünleri katması ve teslimatlarını artırmasıyla bilançolarının da beklentilerden iyi geldiğini belirtti.

Böylece hisse senedi piyasalarında Aralık 2020 sonuna göre General Dynamics yüzde 31,7, Airbus yüzde 28,9, Raytheon Technologies yüzde 21,6, L3 Harris Technologies yüzde 20, Northrop Grumman yüzde 19,1, Thales yüzde 18,2, BAE Systems yüzde 17,8, Leonardo yüzde 12,4, Boeing yüzde 5,8, Lockheed Martin yüzde 4,7 kazanç sağladı.

General Dynamics'in operasyonel faaliyetlerinden ede ettiği kazanç bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Bilançosu iyi gelen Airbus'ın gerçekleştireceği teslimatlarda artış bekleniyor.

L3 Harris Technologies, hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyurmuştu.

Fransız Thales, 2021 yılına dair gelir ve satış hedeflerini yükseltti. Thales'in yaptığı anlaşmalarla birlikte siparişlerinde de artış görüldü.

BAE Systems, dağıtacağı temettüde artışa gideceğini bildirdi.

Boeing de 2019'un üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez kar açıkladı.

Boeing ayrıca sürdürülebilir havacılığın geleceğine yönelik vizyonunu paylaştığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Raporda, kapsamlı sürdürülebilirlik hedefler ortaya koyulurken, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularında küresel sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu olarak ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Savunma ve havacılık şirketleri temmuz ayında da kısmen iyi bir performans sergiledi

Savunma ve havacılık şirketleri temmuz ayında da kısmen iyi bir performans sergiledi. Bu dönemde BAE Systems, Airbus, L3 Harris Technologies, General Dynamics, Thales, Raytheon Technologies yatırımcısına kazandırırken, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Leonardo ve Boeing yatırımcısına kaybettirdi.

Hisse senedi piyasalarında, BAE Systems yüzde 10,3, Airbus yüzde 6,7, L3 Harris Technologies yüzde 4,9, General Dynamics yüzde 4,1, Thales yüzde 2,9, Raytheon Technologies yüzde 1,9 kazandırırken, Northrop Grumman yüzde 0,1, Lockheed Martin yüzde 1,8, Leonardo yüzde 2,5, ve Boeing yüzde 5,5 kaybettirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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