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Savunma sanayi projelerine KDV istisnası
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TIMETURK / EKONOMİ / Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 25 Aralık 2021'den itibaren KDV’den muaf tutulacak.

2 Saat Önce
2022-01-18 10:38:15
Savunma sanayi projelerine KDV istisnası

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.

Düzenlemeye göre, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş alınabilecek.

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ KDV İADESİNDE DÜZENLEME

Tebliğle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadesi uygulanmasında düzenlemeye gidildi.

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de geçerli olacak. .

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