Satış direktörü maaşları

Özellikle son dönemlerde iş ilanlarında sıklıkla yer alan satış danışmanı eleman ilanları birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Oldukça yüksek maaşları ile birçok kişinin bu mesleklere olan ilgisini artırmaktadır. Satış danışmanının yanı sıra satış mühendisi, bölge satış müdürü, ihracat bölge satış müdürü, tıbbi ürünler bölge müdürü gibi alanlarda oldukça dikkat çekmektedir. Peki satış sorumlusu ne kadar maaş alır? Satış danışmanı ne kadar maaş alır? Satış mühendisi ne kadar maaş alır? Bölge satış müdürü ne kadar maaş alır? İhracat bölge satış müdürleri ne kadar maaş alır? Tıbbi ürünler bölge satış müdürü ne kadar maaş alır? Medikal müdür ne kadar maaş alır? İhracat satış müdürü ne kadar maaş alır? E-Ticaret müdürü ne kadar maaş alır? Satış direktörü ne kadar maaş alır?

Özellikle son dönemlerde iş ilanlarında sıklıkla yer alan satış danışmanı eleman ilanları birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Oldukça yüksek maaşları ile birçok kişinin bu mesleklere olan ilgisini artırmaktadır. Satış danışmanının yanı sıra satış mühendisi, bölge satış müdürü, ihracat bölge satış müdürü, tıbbi ürünler bölge müdürü gibi alanlarda oldukça dikkat çekmektedir. Peki satış sorumlusu ne kadar maaş alır? Satış danışmanı ne kadar maaş alır? Satış mühendisi ne kadar maaş alır? Bölge satış müdürü ne kadar maaş alır? İhracat bölge satış müdürleri ne kadar maaş alır? Tıbbi ürünler bölge satış müdürü ne kadar maaş alır? Medikal müdür ne kadar maaş alır? İhracat satış müdürü ne kadar maaş alır? E-Ticaret müdürü ne kadar maaş alır? Satış direktörü ne kadar maaş alır?

Kurumsal yapılanmalarda, satışçıların kazançları merak edilen konular arasındadır; buna binaen Satış ve Pazarlama alanlarında uzman olan kişilerin elde ettikleri kazancın alt ve üst sınırlarını belirtecek şekilde bir liste oluşturduk. Kullanılan verilerin büyük ölçekli kurumsal yapılanmaların verilerine göre listelediğimizi hatırlatalım. Bunun sebebi ise, küçük veya orta ölçekli kurumsal yapılanmaların çeşitli sebebler eşliğinde farklılık gösterebileceğidir.

Satış sorumlusu ne kadar maaş alır?

Satış sorumlularının maaşları ortalama asgari ücret alt sınırına sahip olup farklı şirketlerde bundan daha yüksek de olabilmektedir. Örneğin alt ortalama 4.000TL iken; üst ortalamanın 6.500TL şeklinde olduğu söylenebilir.

Satış mühendisi ne kadar maaş alır?

Satış mühendisleri için ise ortalama alt ve üst sınır 6.000TL ile 12.000TL şeklindedir.

Bölge satış müdürü ne kadar maaş alır?

Bölge satış müdürleri sorumlu oldukları bölge şirketinin satış oranına bağlı olarak maaş almaktadır, bu da bölge satış müdürlerinin bulundukları ortam düzeyinde maaş aldığını belirtir. Bu durumda bölge satış müdürleri ortalama en az 12.000TL alırken; en yüksek maaş ortalama 16.000TL şeklindedir.

İhracat bölge satış müdürleri ne kadar maaş alır?

İhracat bölge satış müdürleri, yurt içine satış yapan firmalar nezdinde ortalama kazanca sahip olmaktadırlar. Bu alanda uzmanlaşmış kimseler ortalama en az 12.000TL ile ortalama en yüksek 18.000TL arasında bir kazanç elde etmektedir.

Tıbbi ürünler bölge satış müdürü ne kadar maaş alır?

Tıbbi ürün bölge satış müdürleri ise medikal ürün satışı yapan firmaların satış hacimleri ile doğru orantılı şekilde bir kazanç elde etmektedirler, bu durum kazançlarda farklılık olabileceğini de ortaya çıkarır. Bu uzmanların kazandıkları maaşların ortalama alt sınırı 16.000TL iken, ortalama üst sınır ise 21.000TL'dir.

Medikal müdür ne kadar maaş alır?

Medikal müdürler, medikal ürünler satan firmaların satış faaliyetlerinden sorumlu olup; bu konuda gerekli eğitim ve yönlendirmeleri yapmakla yükümlüdür. Bu uzmanlıkla olan kimselerin ortalama alt maaşları 19.000TL, üst ortalama maaşları ise 24.000TL şeklindedir.

İhracat satış müdürü ne kadar maaş alır?

İhracat satış müdürleri, birimlerindeki tüm ekipten sorumlu müdürlerdir; bu kimselerin kazandıkları maaş ise 18.000TL ile 24.000TL arasında değişkenlik göstermektedir.

E-Ticaret müdürü ne kadar maaş alır?

Kurumsal yapılanmaların online satışları ile ilgilenen e-ticaret müdürlerinin ortalama alt maaşları 14.000TL iken üst maaş sınırları 26.000TL'dir.

Satış direktörü ne kadar maaş alır?

Satış direktörleri, satışa dair tüm süreci ve hedefleri kontrol eden kimselerdir. Görevlerinin arasında satış ekiplerini kontrol etmek vardır; üstelik üst yönetime karşı sorumlu kimselerdir. Bu alanda uzmanlık yapan kimseler ortalama 24.000TL alt sınırında bir kazanç elde ederken; üst ortalama kazançları 40.000TL olabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.