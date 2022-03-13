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TIMETURK / EKONOMİ / Satılık konut metrekare fiyatı iki kat arttı

Satılık konut metrekare fiyatı iki kat arttı

Satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı.

49 Dakika Önce
2022-03-13 22:20:19
Satılık konut metrekare fiyatı iki kat arttı

BETAM ve Sahibinden.com tarafından hazırlanan rapora göre, olarak geçen yılın aynı ayında 3 bin 632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 7 bin 965 TL'ye yükseldi.

Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)'ın hazırladığı “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre, satış fiyatlarındaki artış bir miktar yavaşlasa da raporlarda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı.

Geçen yılın Şubat ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 artış gösterdi. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 11 binde 578 TL, Ankara'da 5bin 137 TL, İzmir'de ise 8bin 947 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış satış fiyatları ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükseldi. Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 38,4 gün, İstanbul'da 36,2 gün, Ankara'da 29,6 gün, İzmir'de ise 45,7 gün oldu.

BloombergHT .

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