DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
Mobilya ihracatında 2 milyar dolarlık rekor
Ailenin adı yok mu?
Petrolde stok artışı fiyatları baskıladı
Leyla ile Mecnun dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede yayınlanacak?
'Fatih Terim, otur sıfır!'
Elon Musk Bitcoin ile barıştı
Bakan Soylu’dan ‘Afgan göçü’ açıklaması
Çorum FK'dan transfer bombası: Murat Yıldırım
'İklim mücadelesi' gıda krizini mi perdeliyor?
Uğur Meleke: Biz artık bir ön elemeler ülkesiyiz
Fransa'dan 'haksız kazançları iade' kararı
ABD: Hedefimiz Kuzey Kore'yi nükleersizleştirmek
ABD ve Almanya 'Kuzey Akım 2' projesinde anlaştı
Katar'dan Yemen'e 100 milyon dolar kıtlık yardımı

TIMETURK / EKONOMİ / Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak

Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumunun (ESK) alacağını ifade etti.

10 Dakika Önce
2021-07-22 11:39:54
Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, kurbanlıklarını satamayan üreticilere sunulacak imkana ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız."

Kurbanlık etlerin kilogram fiyatı

Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, alım fiyatlarıyla ilgili diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını bildirerek, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğine işaret etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH