Şartnameyi hazırlayan gitti, hastane malzemesiz kaldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne 64 kalem tıbbi malzeme alımı için 22 Haziran 2022’de ihaleye çıkıldı. Katılım sürecinde teknik şartnameye itiraz edildi. Zeyilname ile düzeltme yapılması beklenirken ihale 18 Temmuz’da iptal edildi