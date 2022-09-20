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Şartnameyi hazırlayan gitti, hastane malzemesiz kaldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne 64 kalem tıbbi malzeme alımı için 22 Haziran 2022’de ihaleye çıkıldı. Katılım sürecinde teknik şartnameye itiraz edildi. Zeyilname ile düzeltme yapılması beklenirken ihale 18 Temmuz’da iptal edildi

3 Saat Önce
2022-09-20 10:57:33
Şartnameyi hazırlayan gitti, hastane malzemesiz kaldı

İptale ilişkin bildirilen gerekçede ise “Teknik şartnameye itiraz geldi. Şartnameyi hazırlayan ilgili teknik üyelerin kurumdaki vazifesinden ayrılması nedeni ile değerlendirme yapılamayarak alımın iptal edilerek güncellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, ihalenin iptali Kamu İhale Yasası'nın 16. maddesine dayandırıldı. Söz konusu maddede, “teknik üyelerin görevden ayrılması” ayrıntısı yer almıyor.

Maddede, “idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir” deniliyor. .

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