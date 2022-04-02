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Şarj istasyonu açmanın bedeli belli oldu

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TIMETURK / EKONOMİ / Şarj istasyonu açmanın bedeli belli oldu

Şarj istasyonu açmanın bedeli belli oldu

Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin lira olacak.

1 Saat Önce
2022-04-02 10:20:20
Şarj istasyonu açmanın bedeli belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının 4 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı.

Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300 bin lira, lisans tadili bedeli 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedeli de 3 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, EPDK'nin "Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları" kabul edilerek yayımlandı.

Buna göre, lisans alma, sona erdirme, tadil başvuruları ve bu başvurulardan vazgeçilmesine ve şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvurular EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

Elektronik başvuru yetkilisi EPDK Başvuru Sistemine muhatap yetkili olarak tanımlanacak. EPDK Başvuru Sistemine erişim e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacak. .

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