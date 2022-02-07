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TIMETURK / EKONOMİ / Sarıgül'den asgari ücret ve emekli maaşıyla ilgili ilginç öneri

Sarıgül'den asgari ücret ve emekli maaşıyla ilgili ilginç öneri

Asgari ücretin yoksulluk sınırının, en düşük emekli maaşının da asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirten DTP lideri Sarıgül 'Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-07 17:01:39
Sarıgül'den asgari ücret ve emekli maaşıyla ilgili ilginç öneri

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması, en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

'İttifak stratejimiz yok'

İttifak stratejilerinin olmadığının altını çizen Sarıgül, işsiz, yoksul, emekli ve emekçilerle, EYT'liler ve 3600 ek gösterge isteyenlerle ittifak yaptıklarını belirtti.

Sağlıkçılar ve öğretmenlere özlük haklarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeyen, eğitime hiçbir katkısı olmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu maalesef çıktı. Bu kanun son derece eksik ve yetersizdir. Öğretmenlerimiz arasında ayrıştırmayı gündeme getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, 2 bin 927 engelli ataması yapılacağına işaret ederek, bu rakamın ihtiyaçları ve beklentiyi karşılamayacağını, en az 10 bin engelli ataması yapılması gerektiğini ifade eti.

'Zamlar geri alınmalı'

Esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, kur artışları, hayat pahalılığı yüzünden iş yapamadığını belirten Sarıgül, esnafa destek verilmesini gerektiğini vurguladı.

Sarıgül, şöyle konuştu:
"Yüzde 400'e kadar çıkan elektrik ve doğal gaz zamlarının derhal geri alınması lazım. Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınmadığı takdirde sanayimiz duracak, esnafımız perişan olacak. Evdeki yurttaşlarımız artık elektriğini, kombisini açamıyor. Ayrıca esnafımıza, eğitim kurumlarına özel bir tarife uygulanması şarttır. Bu zamlarla piyasayı ayakta tutmak mümkün değildir."

'TÜİK'in hesabı çarşıya uymuyor'

Ülkeyi yönetenlerin artık sorunları çözemediğini anlatan Sarıgül, "Ülkeyi yönetenler enflasyonu düşüremiyor, düşük gösteriyorlar. Bunun için son 3 yılda 4 kez TÜİK başkanını değiştirdiler ama mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor. Enflasyon son 20 yılın rekorunu kırdı. Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zam ilk ayda eridi gitti. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olmamalıdır. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır" dedi.

Sarıgül, temel ihtiyaç maddelerinden KDV'nin kaldırılması çağrısında da bulundu. .

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