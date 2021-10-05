Sarıbulut.com CEO’su Serdar Karavil “Müşteriler son 2 yılda daha da bilinçlendi”

E-ticaret sektöründeki gelişmelerle birlikte tüketici alışkanlıkları da değişmeye başladı. Artık bilinçli ve hakkını arayan tüketicilerle karşılaştıklarını söyleyen, e-ticaret sektöründe önemli bir yere sahip olan sarıbulut.com’unCEO’su SerdarKaravil, “Bundan 2 yıl öncesiyle dahi kıyaslanamayacak derecede bilinçlenmiş bir müşteri kitlesi var karşımızda. E-ticaret sektöründe yer alan firmalar da kendilerini buna göre geliştirmek zorundadır.” dedi.

SerdarKaravil, “Tüketici davranışlarının değişmesi ile birlikte bizler de e-ticaretteki eğilimlerimizi değiştirmek durumundayız. ‘müşteri her zaman haklıdır' mottosu bir yere kadar işe yarıyor. Ama bazı suiistimallere de açık olmanıza yol açıyor. Genelde müşteri kaynaklı hataları önceden belirlerseniz sonradan sizin önünüze çıkması zordur. Biz sözleşmelerimize mutlaka bunları ekliyoruz. Bu durumda bilinçli müşteri sözleşmede yazılı olan maddeye göre bize o konuda geriş dönüş yapmıyor. Ama haklıysa sonuna kadar hakkını arayan müşteriler var artık karşımızda. Biz de ona göre pozisyon alıyoruz.” Diyerek kendilerinin de müşteri hakları konusunda revize yoluna gittiklerini ifade etti.

“Eğer tarihi eser niteliğinde değilse, değişmeyen her şey yok olmaya ya da unutulmaya mahkûmdur.” Diyen SerdarKaravil, “Değişime ve gelişmelere kapalı bir e-ticaret platformu zaten düşünülemez. Biz de sarıbulut.com olarak bu anlamda genç ve dinamik bir kadroyla çalışıyoruz. İşinin uzmanı olan bu kadro sayesinde her değişikliğe hazırlıklıydık. O yüzden sürprizler olmadan yolumuzu görerek yürüdük.” Şeklindeki sözleri ile de özdeğerlendirmelerde bulundu.

Karavil, “sarıbulut.com olarak, iki yıl üst üste ciro birincisi olduk.5 yıldır sektörün içinde yer alan bir firmanın ilk yıllarında bu başarıyı elde etmesi tesadüf değildir. Bu başarının arkasında çok güçlü ve özverili bir ekip çalışması yatıyor.” diyerek başarının asıl sahibi olan ekibine de teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.