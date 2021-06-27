Şanlıurfa'da 5 projenin toplu açılışı ve temel atma töreni yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da Bakanlıkça desteklenen 67 milyon liralık 5 projenin toplu açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da Bakanlıkça desteklenen 67 milyon liralık 5 projenin toplu açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın kalkınması ve refahının artması için hizmet ettiklerini belirterek, kente son 19 yılda başta tarım, şehircilik, sosyal hizmetler ve eğitim konularında olmak üzere birçok alanda 70 milyar lirayı bulan yatırım yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği hedefler doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Varank, "Bugün de Urfa'mız, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli 5 projenin resmi açılışı ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 67 milyon lirayı buluyor. Sanayi, teknoloji, girişimcilik, eğitim ve turizm konularında, özellikle genç kardeşlerimize hizmet edecek bu projeler, Şanlıurfa ekonomisinin gücüne güç katacak." dedi.

Varank, projelerden ilkinin Şanlıurfa Valiliği, Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ile birlikte geliştirdikleri Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi olduğunu ifade ederek, şehrin sahip olduğu genç, dinamik iş gücü ve teşvik sistemindeki yeri sayesinde emek yoğun sektörler için cazip bir yatırım alanı olduğunu bildirdi.

"30 milyon çift üretim kapasitesi var"

Bu avantajla yaklaşık 23 milyon lira yatırımla OSB'de yer alan 65 dönümlük alanda 13 fabrika binasını yatırımcıların hizmetine sundukları bilgisini veren Varank, şöyle konuştu:

"Proje, yatırımcılarımızdan inanılmaz ilgi gördü. Kurduğumuz tesisler hızlı bir şekilde doldu. Bölgeye yatırım yapan firmalarda istihdam edilenlerin sayısı, pandemiye rağmen 2 bine ulaştı. 30 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olan projede, 10 milyon çiftlik üretimi hızlı bir sürede yakaladık. Bunun yarısını ihraç etmeye başladık. Proje tamamlandığında, çarpan etkisiyle birlikte 10 bin kişilik istihdam oluşturmasını bekliyoruz."

Varank, Harran Üniversitesinde sektöre kalifiye eleman kazandıracak 2 yıllık Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulunun gelecek yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Yoğun ilgi nedeniyle projeyi genişletme kararı aldıklarını belirten Varank, "Yaklaşık 19 milyon liralık ilave yatırımla Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nin 6 fabrikalık ikinci etabının temelini de bugün atıyoruz. Burası da tamamlanıp faaliyete geçtiğinde inşallah ilave 2 bin kişilik istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin kendi işletmelerini kurmasını amaçlıyoruz"

Varank, açılışı yapılan Şanlıurfa Teknokent ile birlikte yürüttükleri "Şanlıurfa Tekno-Girişim ve İnovasyon Merkezi"ne değinerek, projeyi ilde yenilikçilik ve teknolojik girişimciliği yaygınlaştırmak, nitelikli ekosistem oluşturmak ve gençlerin kendi işletmelerini kurmasını sağlamak amacıyla geliştirdiklerini anlattı.

Teknokent içinde kurulan merkezle yenilikçi fikirleri olan gençler için ileri girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini söyleyen Varank, eğitimlerden faydalanan gençlerin birçoğunun TÜBİTAK'ın girişimcilik programlarına başvurarak ödüllere ve desteklere layık görüldüğünü dile getirdi.

Varank, bölgedeki gençlere, merkezden faydalanma çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerimize güzel bir haberimiz var. Bu tarz işler, erken aşamalarda banka kredisi gibi geleneksel finansman araçlarından yeteri düzeyde faydalanamıyorlar. Biz de girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki 3 kalkınma ajansımızla birlikte bir melek yatırımcı ağı kurduk. GAP BAN adını verdiğimiz bu oluşum, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yenilikçi iş fikirlerini, melek yatırımcılarla buluşturacak. Bu sayede girişimciler tecrübeli ve varlıklı iş insanlarının desteklerinden faydalanabilecek."

"Merkezin yarısı doldu"

Üçüncü projenin Şanlıurfa Teknokent ile birlikte yürüttükleri ve teknolojik girişimciliği geliştirmek üzere kurdukları "Tekno İŞGEM" olduğunu belirten Varank, tesiste yeni kurulan teknoloji tabanlı firmalara cazip fırsatlar ve destekler sunduklarını anlattı.

Varank, merkezin yarısının dolduğuna işaret ederek, "Yüksek katma değerli mal üreten, Ar-Ge ve inovasyon potansiyeli olan işletmelerimize ortalama 3yıl süreyle uygun kiralı iş yeri, işlik, ortak ofis, danışmanlık, eğitim, finansa erişim gibi hizmetler sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

4'üncü projenin önemli bir otel yatırımı olduğunu kaydeden Varank, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dünya çapında bir turizm destinasyonu adayı olduğuna dikkati çekti.

Varank, başta Göbeklitepe olmak üzere şehirde bulunan birçok tarihi ve kültürel varlığın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Turistler şehrimize geldiğinde onlara daha iyi hizmet vermeyi ve böylece turizm gelirlerimizi artırarak istihdam olanaklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa Valiliği ile birlikte yürüttüğümüz ve kültür adası ismini verdiğimiz bu projede 16 milyon liralık yatırımla 13 eski Şanlıurfa evini butik otele dönüştürdük. Doğal yapıya uygun olarak yaptığımız restorasyon ve tefrişat sonrasında projeyi Vilayetler Evi ile birlikte işletmeye başladık. Yatırımcıların yoğun ilgisine cevap verebilmek adına il merkezinde değişik lokasyonlarda yeni kültür adaları oluşturmak için çalışmalara başladık."

"En modern araçlar ve yöntemler kullanılıyor"

Son projenin de eğitim alanında olduğunu aktaran Varank, projenin gençlerin çağın gerektirdiği teknolojileri anlamasına, bunlara adapte olmasına ve söz konusu teknolojileri geliştirebilmesine yönelik olduğunu bildirdi.

Varank, 4,3 milyon liralık yatırımla Şanlıurfa'nın 11 ilçesinde Valilik ile iş birliğinde STEM Akademi ve Kariyer Merkezlerini kurduklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu merkezlerde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize en modern araçları ve yöntemleri kullanarak bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitimler veriyoruz. Oluşturduğumuz gezici STEM otobüsüyle bu hizmete erişemeyen dezavantajlı bölgelerin ayağına gidiyoruz. 3D yazıcıyla modelleme, robotik kodlama, mobil yazılım, tasarım, zeka oyunları, mental aritmetik bu merkezlerde verilen eğitimlerden yalnızca birkaçı."

Sanayinin teknolojik ve dijital dönüşümünde yetişmiş insan kaynağının önemine işaret eden Varank, tüm öğrencileri ve öğretmenleri bu merkezden yararlanmaya davet etti.

"Bölgenin ülke ortalamasına yaklaşmasını istiyoruz"

Varank, sınır içi ve ötesinde terör örgütlerine göz açtırmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin terörle anılma dönemi son bulmuştur. Bölgenin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Açılışını yaptığımız projeler, temelini attığımız tesisler, huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının somut örnekleridir. Bu güven ortamını tesis etmişken bölgenin eski karanlık günlerine dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Önümüze konulmak istenen türlü tuzaklara, içeriden ve dışarıdan yapılan engellemelere rağmen ülkemizin gündemini yatırımda, istihdamda, üretimde ve kalkınmada tutmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgenin kaybettiği yılları hızlı bir şekilde kapatacağız, bölgemizi ülke ortalamasına yaklaştıracağız. En temel arzumuz bu. Açılışını yaptığımız projeler, oluşturacağı uzun vadeli katkılar dolayısıyla bu amaca hizmet edecek.”

Şanlıurfa'ya yapılan hizmetlerin bugünkü açılışlarla sınırlı olmadığını ifade eden Varank, 19 yılda ilin sanayi altyapısını geliştirmek için OSB sayısını 1'den 5'e çıkardıklarını, bu OSB'lerde 25 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Varank, 240 milyon lirayı aşan yatırımla mevcut sanayi sitelerini geliştirip, yenilerinin kurulmasına vesile olduklarını ve 1400'den fazla sanayici esnafın burada faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın gelişimi için Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, KOSGEB aracılığıyla verilen destekleri ve bölgeye sağlanan yatırım teşvik verilerini anlatan Varank, söz konusu projelerin her birinin hacmi, çarpan etkisi ve sonuçlarıyla bölgenin ekonomik dinamizmini perçinlediğini bildirdi.

Bakan Varank, şehre daha fazla yatırım kazandırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından, Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nin ikinci etabının temel atma töreni ve yatırımların toplu açılışı gerçekleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.