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TIMETURK / EKONOMİ / Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

Sanko Holding, yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında, TEMA Vakfı'nın başlattığı 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi.

1 Saat Önce
2021-08-02 16:31:10
Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

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Sanko Holding, yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında, TEMA Vakfı'nın başlattığı 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, 'Ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Sanko Holding olarak TEMA Vakfı'nın başlattığı seferberliğe 100 bin fidan ile destek oluyoruz. Geçmiş olsun Türkiyem' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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