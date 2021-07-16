SANKO Holding'den 10 ila 40 yıl arasında çalışanlarına 'Değerli Yıllar Plaketi'

SANKO Holding, şirketlerinin bünyesinde 10 ila 40 yıl süreleri arasında çalışanlarına 'Değerli Yıllar Plaketi' verdi.

SANKO Holding, şirketlerinin bünyesinde 10 ila 40 yıl süreleri arasında çalışanlarına 'Değerli Yıllar Plaketi' verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SANKO Holding bünyesinde Gaziantep, İstanbul, Adıyaman, Bartın, Bursa ve Kahramanmaraş'taki 8 şirkette çalışma süresi 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40'ncı yılını tamamlayan çalışanlar için tören düzenledi. Katılımcılar, söz konusu illerden törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, köklerinin 117 yıl öncesine dayanan SANKO'nun bugünlere gelmesinde çalışanların büyük emekleri olduğunu belirtti.

Çalışanların SANKO ailesinin büyük değerleri olduğunu vurgulayan Konukoğlu, 'Biz bu fidanı büyütüyorsak, fidan kökü derinlerde çınar haline geliyorsa bunda çok büyük katkılarınız ve alın teriniz var. Çınar ağacını hep birlikte ailelerimizle ve müşterilerimizle birlikte oluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, SANKO'nun büyüyerek, şehirlere ve Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Uzun yıllar bizimle birlikte olan emektarlarımız iyi bilirler ki, beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ne zaman yeni bir yola çıkacak, yeni bir projeye başlayacak olsak sizlerden aldığımız güvenle adımımızı attık. Hamdolsun geçmişimize güveniyoruz, geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz. Emekleriniz ve değerli katkılarınız için teşekkür eder, başarılar dilerim.'

Holdingin onursal başkanları Abdulkadir Konukoğlu ile Zeki Konukoğlu, törende yayımlanan video mesajları ile duygularını çalışanlarla paylaştı.

Konuşmaların ardından 550 çalışana plaketleri ve hediyeleri verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.