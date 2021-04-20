DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Sanko Enerji 'yeşil enerji sertifikaları' sunuyor

Sanko Enerji Grubu'nun sunduğu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen 'yeşil enerji sertifikaları' ile çevre için yaptıkları katkıları belgeleyebiliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 01:29:17
Sanko Enerji 'yeşil enerji sertifikaları' sunuyor

Sanko Enerji Grubu, kendi santrallerinde ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik alan müşterilerine, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren yenilenebilir enerji sertifikası I-REC'in yanı sıra üretim ve ticari faaliyetler sonucunda oluşan sera gazı emisyonunu azalttığını kanıtlayan karbon azaltım sertifikaları VCS ve Gold Standard'ı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayi sektöründe üretim yapan firmalar ve ticari işletme sahipleri, Sanko Enerji Grubu'nun sunduğu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen 'yeşil enerji sertifikaları' ile çevre için yaptıkları katkıları belgeleyebiliyor.

Karbon ayak izini dengelemek isteyen işletmeler, uluslararası ölçekte kabul görmüş akredite organizasyonlar tarafından verilen sertifikalarda gösterilen bilgiler sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını ölçebiliyor.

İlk satış Decathlon Türkiye'ye yapıldı

Türkiye'de perakende sektörünün öncü kuruluşlarından Decathlon, ülke çapındaki tüm mağazalarında tükettiği elektriğin tamamı için Sanko Enerji'den yenilenebilir enerji sertifikası aldı.

Decathlon Türkiye, Türkiye'deki tüm mağazaları için Sanko Enerji Grubu'ndan almış olduğu yenilenebilir enerji sertifikası I-REC ile birlikte tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Sanko Enerji ile Decathlon Türkiye arasındaki yeşil enerji sertifika ticareti, dijital kimliklerin yönetilmesini ve taraflar arasında işlemlerin kesintisiz olarak gerçekleşmesini sağlayan Foton Yenilenebilir Enerji Ticareti Platformu'nun Energy Web Blokzincir (blockchain) altyapısı kullanılarak yapıldı.

Sanko Enerji Grubu, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirdiği doğa dostu üretimini, yeşil enerji kullanmayı tercih eden çevreye duyarlı müşterilerine sunarak, müşterilerini karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda desteklemeye devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş