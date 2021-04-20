Sanko Enerji 'yeşil enerji sertifikaları' sunuyor

Sanko Enerji Grubu'nun sunduğu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen 'yeşil enerji sertifikaları' ile çevre için yaptıkları katkıları belgeleyebiliyor.

Sanko Enerji Grubu, kendi santrallerinde ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik alan müşterilerine, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren yenilenebilir enerji sertifikası I-REC'in yanı sıra üretim ve ticari faaliyetler sonucunda oluşan sera gazı emisyonunu azalttığını kanıtlayan karbon azaltım sertifikaları VCS ve Gold Standard'ı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayi sektöründe üretim yapan firmalar ve ticari işletme sahipleri, Sanko Enerji Grubu'nun sunduğu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen 'yeşil enerji sertifikaları' ile çevre için yaptıkları katkıları belgeleyebiliyor.

Karbon ayak izini dengelemek isteyen işletmeler, uluslararası ölçekte kabul görmüş akredite organizasyonlar tarafından verilen sertifikalarda gösterilen bilgiler sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını ölçebiliyor.

İlk satış Decathlon Türkiye'ye yapıldı

Türkiye'de perakende sektörünün öncü kuruluşlarından Decathlon, ülke çapındaki tüm mağazalarında tükettiği elektriğin tamamı için Sanko Enerji'den yenilenebilir enerji sertifikası aldı.

Decathlon Türkiye, Türkiye'deki tüm mağazaları için Sanko Enerji Grubu'ndan almış olduğu yenilenebilir enerji sertifikası I-REC ile birlikte tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Sanko Enerji ile Decathlon Türkiye arasındaki yeşil enerji sertifika ticareti, dijital kimliklerin yönetilmesini ve taraflar arasında işlemlerin kesintisiz olarak gerçekleşmesini sağlayan Foton Yenilenebilir Enerji Ticareti Platformu'nun Energy Web Blokzincir (blockchain) altyapısı kullanılarak yapıldı.

Sanko Enerji Grubu, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirdiği doğa dostu üretimini, yeşil enerji kullanmayı tercih eden çevreye duyarlı müşterilerine sunarak, müşterilerini karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda desteklemeye devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.