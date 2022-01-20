Sani Şener, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında Fransa ve Hırvatistan iş konseylerinin ardından gelecek dönemde Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında Fransa ve Hırvatistan iş konseylerinin ardından gelecek dönemde Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV, Kazakistan Almatı Havalimanı'nı Mayıs 2021'den bu yana işletiyor. DEİK, İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da Sani Şener, Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı seçildi.

Genel kurulda TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan da Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı olarak bir dönem daha görev yapmak üzere seçildi. TAV, Letonya'nın ana giriş kapısı Riga Havalimanı'nda 2010'dan bu yana ticari alanların işletmesini yürütüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

'Kazakistan'la Türkiye arasında uzun bir tarihe dayanan güçlü kültürel ve ekonomik bağlar bulunuyor. Orta Asya'nın ekonomi ve nüfus açısından en büyük ülkesi olan Kazakistan, zengin enerji ve hammadde kaynaklarının yanı sıra Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nin başlıca duraklarından biri olarak önemli bir lojistik merkez olma potansiyeline sahip. İş Konseyi olarak Türkiye ve Kazakistan arasında 2020'de yaklaşık 2,2 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Seçimlerde, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde de Türkiye-Fransa İş Konseyi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

Sani Şener hakkında

1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (MPhil) yaptı.

Şener, Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından mühendislik dalında, TAV'daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorası ile ödüllendirildi.

TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlenen Şener, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı. Şener, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Şener, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2016 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından 'Legion d'honneur' Şövalye Nişanı'na layık görüldü.

Şener, aynı yıl Gürcistan devleti tarafından da Üstün Hizmet Nişanı'yla onurlandırılırken, 2019 yılında da Makedonya Hükümeti tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.

TAV Havalimanları'nda yaratılan 'iş modeli' Harvard Üniversitesi'nde 'case study' oldu. Sani Şener tarafından Harvard Business School'da (HBS) MBA öğrencilerine ders olarak anlatıldı. Thomson Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada 'En İyi CEO' alanında Türkiye'de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi.

Serkan Kaptan hakkında

Havacılık sektöründe 30 yıllık bir deneyime sahip olan Serkan Kaptan, kariyerine Birgenair Charter Group'ta operasyon süpervizörü olarak başladı. Kaptan, ardından 4 yıl Airport Consulting Vienna'da (ACV) danışman olarak çalıştı ve 2002'de TAV Havalimanları'na katıldı. 2006'dan bu yana holdingin iş geliştirme ve strateji, havayolu pazarlama, araştırma-geliştirme ve yatırımlarından sorumlu olarak görev yapan Kaptan, 2016'da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kaptan, şirketin 26 ülkede 92 havalimanına ulaşan küresel operasyon ağını yönetiyor. TAV'ın tüm iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Kaptan, Antalya, Medine ve Zagreb havalimanlarıyla TGS'nin yönetim kurulunda da yer alıyor. Kaptan, Ekim 2021'den bu yana Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. .