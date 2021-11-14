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Sancaktepe İndirim Çadırı nerede kuruldu? Sancaktepe İndirim Çadırı nerede? Sancaktepe İndirim Çadırında neler var? Sancaktepe İndirim Çadırı son günü ne zaman?
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TIMETURK / EKONOMİ / Sancaktepe İndirim Çadırı nerede kuruldu? Sancaktepe İndirim Çadırı nerede? Sancaktepe İndirim Çadırında neler var? Sancaktepe İndirim Çadırı son günü ne zaman?

Sancaktepe İndirim Çadırı nerede kuruldu? Sancaktepe İndirim Çadırı nerede? Sancaktepe İndirim Çadırında neler var? Sancaktepe İndirim Çadırı son günü ne zaman?

Son zamanlarda ürünlere gelen zamlardan dolayı indirim arayışa giren vatandaşlar Sancaktepe İndirim Çadırı nerede sorusunun cevabını aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

1 Saat Önce
2021-11-14 22:02:22
Sancaktepe İndirim Çadırı nerede kuruldu? Sancaktepe İndirim Çadırı nerede? Sancaktepe İndirim Çadırında neler var? Sancaktepe İndirim Çadırı son günü ne zaman?

İstanbul Sancaktepe'de 15 Temmuz şehir stadyumunun yanına kurulan indirim çadırında 30 liraya gömlek, 100 liraya pantolon, 90 liraya ayakkabı, 150 liraya kışlık kaban ve yüzde 70'e varan indirimlerin olduğu belirtildi.

Kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu indirim çadırı, 15 Temmuz'da Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla şehir stadyumunun yanındaki Sancaktepe'de kapılarını açtı. Cüzdan dostu olan çadır vatandaşların yüzünü güldürüyor. Züccaciyeden ev tekstiline, ayakkabıdan kabana, halıdan kilimlere kadar yüzlerce yerel ürün alıcısıyla buluştu. Sancaktepe'de kurulan indirimli çadırda, büyük markaların sezon sonu ve seri sonu ürünleri piyasanın çok altında fiyatlarla satışa sunuldu. 10 Aralık'a kadar açık kalacak olan indirim çadırında ise kaliteli markalar %70'e varan indirimlerle vatandaşlara sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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