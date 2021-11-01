DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
Sanayiye Ar-Ge takviyesi
Zelenskiy: Donbas ve Kırım Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba
'İklim değişikliği' de hegemonların bir 'hile'si mi?
Ağrı kesiciler başınızı ağrıtıyor olabilir!
İcra takibindeki 50 bin aboneye faiz affı
Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor
Adaletsiz şehir: San Francisco
Fındıkta 2 ayda 454 milyon dolar gelir
Elon Musk'tan BM'ye: Açıklarsanız, Tesla'yı şimdi satacağım
Pırasa buzlukta nasıl saklanır?
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı
Engelli personel alımında kritik noktalar
Zenginin serveti artarken...
American Airlines'ta 2 bin uçuş iptal

TIMETURK / EKONOMİ / Sanayiye Ar-Ge takviyesi

Sanayiye Ar-Ge takviyesi

Ülkemizde faaliyette 1226 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Toplam personel sayısı ise 68 bin 666. Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,09 Oldu

21 Dakika Önce
2021-11-01 22:24:14
Sanayiye Ar-Ge takviyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da teşvik ve eşgüdümü ekseninde şekillenen Ar-Ge; yani Araştırma-Geliştirme faaliyetleri her geçen gün önemini artırıyor.

Özel olsun; kamu olsun, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) bir kurum , kuruluş ya da firmanın olmazsa olmazları arasında.
Bugün artık tüm firma ve kurumlar Ar-Ge konusunda yaptıkları yatırımlar, sağladıkları personel takviyesi ve bütçesiyle boy ölçüşme gayretinde. Keza ne kadar çok Ar-Ge varsa o kadar çok bilimsel ve teknolojik çalışmalar vardır. Ar-Ge konusundaki yatırımlar aynı zamanda geleceğin bilimsel şekillenmesinde önemli bir adım.

Teknolojik gelişmenin adımı

Bakanlık ekseninde bu konuda da çalışmalar söz konusu: 5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojikgelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'deki dağılımı

Ülkemizde faaliyette 1226 Ar-Ge menkezi bulunuyor. Toplam personel sayısı ise 68 bin 666.
Bunlardan 40 bin 21'i lisans mezunu, 12 bin 821'i şyüksek lisans 1159'u ise doktora ve üstü.
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tamamlanan ve devam etmekte olan 59.774 proje bulunuyor. Patens sayısı ise 27 bin 943. Ar-Ge merkezi olan 204 kadar yabancı veya yabancı ortaklı firma mevcut.

Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımı ise (Sıralama olmaksızın) şöyle:
Makine ve teçhizat imalatı 174
Otomotiv yan sanayisi 130
Yazılım 115
Tekstil 80
Mobilya 15
Gıda 59
Enerji 28
Otomotiv 23
Tarım 20
Bankacılık Finans 16

Ar-Ge merkezlerini il bazında baktığımızda ise durum şöyle:
İstanbul (Sıralama olmaksızın) ilk sırada yer alıyor:
İstanbul 420
Kocaeli 131
Ankara 130
Bursa 123
İzmir 95
Antalya 18
Sivas 4
Amasya 1

GSMH içerisindeki payı nedir?

TÜBİTAK verilerine göre; Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,09 Oldu
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 1,09'a ulaştı.

Özel sektörün payı

2019 yılında Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı yüzde 64,2 iken 2020 yılında bu oran yüzde 64,8'e yükseldi. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payını yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kamu Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş