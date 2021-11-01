Sanayiye Ar-Ge takviyesi

Ülkemizde faaliyette 1226 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Toplam personel sayısı ise 68 bin 666. Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,09 Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da teşvik ve eşgüdümü ekseninde şekillenen Ar-Ge; yani Araştırma-Geliştirme faaliyetleri her geçen gün önemini artırıyor.

Özel olsun; kamu olsun, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) bir kurum , kuruluş ya da firmanın olmazsa olmazları arasında.

Bugün artık tüm firma ve kurumlar Ar-Ge konusunda yaptıkları yatırımlar, sağladıkları personel takviyesi ve bütçesiyle boy ölçüşme gayretinde. Keza ne kadar çok Ar-Ge varsa o kadar çok bilimsel ve teknolojik çalışmalar vardır. Ar-Ge konusundaki yatırımlar aynı zamanda geleceğin bilimsel şekillenmesinde önemli bir adım.

Teknolojik gelişmenin adımı

Bakanlık ekseninde bu konuda da çalışmalar söz konusu: 5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojikgelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'deki dağılımı

Ülkemizde faaliyette 1226 Ar-Ge menkezi bulunuyor. Toplam personel sayısı ise 68 bin 666.

Bunlardan 40 bin 21'i lisans mezunu, 12 bin 821'i şyüksek lisans 1159'u ise doktora ve üstü.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tamamlanan ve devam etmekte olan 59.774 proje bulunuyor. Patens sayısı ise 27 bin 943. Ar-Ge merkezi olan 204 kadar yabancı veya yabancı ortaklı firma mevcut.

Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımı ise (Sıralama olmaksızın) şöyle:

Makine ve teçhizat imalatı 174

Otomotiv yan sanayisi 130

Yazılım 115

Tekstil 80

Mobilya 15

Gıda 59

Enerji 28

Otomotiv 23

Tarım 20

Bankacılık Finans 16

Ar-Ge merkezlerini il bazında baktığımızda ise durum şöyle:

İstanbul (Sıralama olmaksızın) ilk sırada yer alıyor:

İstanbul 420

Kocaeli 131

Ankara 130

Bursa 123

İzmir 95

Antalya 18

Sivas 4

Amasya 1

GSMH içerisindeki payı nedir?

TÜBİTAK verilerine göre; Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,09 Oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 1,09'a ulaştı.

Özel sektörün payı

2019 yılında Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı yüzde 64,2 iken 2020 yılında bu oran yüzde 64,8'e yükseldi. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payını yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kamu Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu.

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