Sanayicilerden ‘Dolar/TL’ açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dövize endeksli Türk lirası mevduatı sistemine ilişkin 'Piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar.' dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntıları açıklanan "dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına" yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varlıklarını koruma endişesi içinde olan insanların, tekrar piyasadan döviz alıp onu muhafaza etmeye uğraşmasına gerek kalmadığını belirten Özdebir, "İnsanlar böylece hem faiz getirisini garanti etmiş hem de kur farkından zarar görmelerinin önüne geçilmiş olacak. Bu anlamda piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar. Bunun sonuçlarını da dün geceden itibaren görmeye başladık." diye konuştu.

Özdebir, Türkiye'nin makro verileri incelendiğinde, Avrupa'daki pek çok ülkeden iyi göründüğünü ve gidişatının da iyi durumda olduğunu bildirdi.

"İnsanlar bu sistemi test edecektir"

Türkiye'nin böylesi spekülatif kur artışlarını hak etmediğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"İşin normalleşmeye başlamasıyla özellikle üretici ve sonra tüketici fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesi gerekecek. Bu tabi zaman alacaktır. Çünkü insanlar bu sistemi test edecektir. Bunun sonucunda ikna oldukları takdirde, yeni girdileri yeni fiyatlarla oluşturdukça kur fiyatlarını da aşağı yöne çekeceklerdir. Özellikle son günlerdeki spekülatif kur artışlarından kaynaklanan fiyat artışlarındaki köpüğün alınması ve oradaki haksız kazançların geri döndürülmesi, fiyatların aşağı çekilmesi de ticaretin etik kuralları gereği olmazsa olmazdır." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.