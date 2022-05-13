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TIMETURK / EKONOMİ / Sanayi üretimi martta azaldı

Sanayi üretimi martta azaldı

2022 yılı Mart ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.

6 Saat Önce
2022-05-13 10:43:15
Sanayi üretimi martta azaldı

2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

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