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TIMETURK / EKONOMİ / Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi açıklandı

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8.7 arttı ancak yüzde 15.2 olan beklentinin altında kaldı. Önceki ay sanayi üretiminde artış yıllık yüzde 23.9 olmuştu

40 Dakika Önce
2021-09-13 10:45:43
Sanayi üretimi açıklandı
Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,3 düşüş oldu.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 yükseldi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyordu. Temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama
2018 11,7 9,5 7,4 5,9 5,9 2,1 5,1 1,9 -3,7 -6,3 -7 -9,8 1,3
2019 -7,6 -5 -1,8 -4,1 -1,7 -3,1 -1,2 -4 3,4 3,9 4,9 9,0 -0,5
2020 7,8 8,2 -1,6 -31,5 -18,6 0,1 4,6 10,5 8,1 10,4 11,2 9,0 1,6
2021 11,4 9,0 16,8 66,3 40,9 24,1 8,7

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama
2018 12,5 9,4 6,6 4,3 6,5 2 7,5 -11,3 3,8 -4,8 -7 -9,9 1,1
2019 -7,5 -5 -4,6 -1,2 -0,1 -9,5 -0,4 -1,7 4,1 2,8 4,1 10 -0,6
2020 7,6 11,3 -0,9 -31,1 -30,5 17,7 -0,6 16,2 11,3 9,6 8,7 12,3 2,2
2021 7,4 5,9 20,2 65,4 39,6 23,9 -2,3
20210913_5_0942FCDFCB4D64FF59497C15D8EB97314

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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