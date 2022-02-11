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TIMETURK / EKONOMİ / Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 14,4 arttı

Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 14,4 arttı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

2 Saat Önce
2022-02-11 11:05:53
Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 14,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı. .

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