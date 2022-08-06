Sanayi ihracatı rekora koştu

Türk sanayi sektörü, 107 milyar 768 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına imza attı.

Jeopolitik risklerle birlikte tedarik zincirine ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın Türk sanayi sektörü ihracatta rekorlara koşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 107 milyar 768 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı.

Sanayi sektörünün dış satımı yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı.

Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,6 oldu.

Sanayi grubundaki 11 sektör rekora koştu

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11 tanesi rekora imza attı.

Tekstil ve hammaddeleri 6,1 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 1,1 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 19,7 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 12,4 milyar dolar, elektrik ve elektronik 8,4 milyar dolar, makine ve aksamları 5,7 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 8,8 milyar dolar, çelik 13,5 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3,2 milyar dolar, mücevher sektörü 3,1 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 3,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın 7 ayında tekstil ve hammaddeleri yüzde 9,5, deri ve deri mamulleri yüzde 21, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41,8, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 11,6, elektrik ve elektronik yüzde 6,4, makine ve aksamları yüzde 9,4, demir ve demir dışı metaller yüzde 33, çelik sektörü yüzde 24, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 25,8, mücevher sektörü yüzde 4,5, iklimlendirme sanayii yüzde 9,9 ihracat artışı kaydetti.

Sanayi sektörüne en fazla talep Almanya'dan geldi

Sanayi bünyesinde ihracat rekoru kıran sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi.

Yılın ilk yarısında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 97,9 milyon dolar, makine ve aksamları 577,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 405,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 2,2 milyar dolarlık, dış satım yaptı.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,5 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 901,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 635,1 milyon dolarlık, İsrail'e çelik sektörü 950,6 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünler 573,2 milyon dolar, mücevher sektörü 553,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. .