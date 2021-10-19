Sanal asistanlara en çok kredi faizleri soruluyor

Sanal asistanlar artık hayatımızın önemli bir parçası. Bu teknolojiye en hızlı adapte olan bankacılık sektörü. Ancak çok farklı sektörlerde de sanal asistan kullanımın özellikle pandemi etkisiyle katlanarak arttığı biliniyor

Yapay zeka şirketi CBOT, 2021 yılına ilişkin Türkiye'deki bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı rakamlarını paylaştı. Fibabanka, Garanti BBVA, Halkbank, ING, QNB Finansbank, T. İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası gibi pek çok banka ile iş ortağı olan CBOT'un, pazar payında lider olduğu bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı pandeminin de etkisiyle katlanarak artıyor. CBOT'un paylaştığı rakamlara bakıldığında Türkiye'de aktif dijital bankacılık müşterilerinin %39'u sanal asistanları deneyimliyor.

Bankalar sanal asistanda istekli

Türkiye'deki dijitale rahatlıkla adapte olan müşteri yapısı, Türk Bankalarının yenilikçi yaklaşımları, sektördeki geniş hizmet yelpazesi ve gelişmiş müşteri deneyimi yeni nesil teknolojilerin müşteri etkileşiminde sıklıkla tercih edilmesini destekliyor. Türkiye'deki mevduat bankalarını göz önüne aldığımızda, bu kurumların %41'inin halihazırda müşterilerine çeşitli platformlardan bir chatbot deneyimi sunduğunu, %19'unun chatbot geliştirilmesi konusunda devam eden bir projeye sahip veya bu konuyu stratejik planlarına dahil etmiş durumda olduğunu görülüyor. Bu rakamlar hem bankaların hem de banka müşterilerinin sanal asistan konusunda istekli olduklarını gösteriyor.

Her yerde ulaşılabilir olma gayreti

Sanal asistanlar çoklu kanallara entegre olarak farklı uygulamalardan müşterilere hizmet verebiliyor. Bankaların %73'ü sanal asistanını kurumsal web sayfasında, %73'ü de mobil uygulamasında konumlandırıyor. Hem web sayfası hem de mobil uygulama üzerinden sanal asistanlarını kullanıcılarla buluşturan bankaların oranı ise %45. Raporda sanal asistanların şu anda müşterilere hizmet verdiği en önemli kanalın web sayfası olduğunun altı çizilirken, kanalların çeşitlenmesi ve WhatsApp'a konumlanan sanal asistanların kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Son yıllarda bankaların Whatsapp üzerinde veya web sitelerinde canlı destek seçeneğini de kullanıma sunmaları Türkiye'deki bankaların her yerde ve her zaman ulaşılabilir olma stratejilerini besliyor.

Kredi oran ve başvuru süreci merak konusu

Sıkça sorulan sorular alanında sanal asistanların müşteriler tarafından en fazla; kredi tipleri, faiz oranları ve kredi başvurusu (%16), kredi faizi hesaplama (%14), şifre işlemleri (%10), sosyal sohbetler (%8), kredi kartı başvurusu (%7), kur/hisse senedi bilgisi alma (%5) konularında kullanıldığı ortaya çıkıyor. CBOT Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş çağrı merkezi süreçlerinde yaşanan değişimlerin yazılı kanalların yanında sesli kanallarda da otomasyonu zorunlu hale getirdiğini ifade ederek şunları ekliyor: “Ses teknolojilerindeki hızlı gelişim, tüketicilerin sesli kanalları kullanma taleplerindeki artış ve kurumların ses teknolojilerini iş süreçlerine entegre etme iştahı ses yapay zekasına sahip sanal asistanların tercih edilmesini sağlıyor.

Ses teknolojisiyle kurumlar artık uçtan uca ve bütünsel bir müşteri hizmetleri otomasyonuna kavuşuyor. Böylece kullanıcılarına tüm kanallardan hizmet sunabiliyorlar. Yapılan araştırmalara baktığımız sesli sanal asistanların son kullanıcılar tarafından da giderek daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Kullanıcı tarafında artan bu talep kurumların stratejilerine de yansıyor. Keza Türkiye'de yaptığımız analizlere göre halihazırda bir chatbotu bulunan bankaların %36'sının ses teknolojisi ile ilişkili şekilde hizmet verdiklerini, bazı bankaların da ses teknolojilerini planlamalarına aldıklarını görüyoruz. Bu da hem bizim gözlemlerimizi hem de sesli sanal asistanların geleceği konusundaki öngörüleri destekliyor.”

Yapay zeka ile yakın temas



Bankacılık sektörü, hizmet sektörü içinde yeni teknolojilerin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki mevcut tabloda, yaygın bir ağa ve geniş müşteri tabanına sahip bankalar ile yenilikçi orta ölçekli bankaların sanal asistanlar konusunda hızlı davrandığı ve müşterilerine bu yeni kanalın imkanlarını sunduğu görülüyor.

CBOT Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş: “Sanal asistanlar artık hayatımızın önemli bir parçası. Bu teknolojiye en hızlı adapte olan bankacılık sektörü ancak çok farklı sektörlerde de sanal asistan kullanımın özellikle pandemi etkisiyle katlanarak arttığını söyleyebiliriz. Araştırmalara baktığımızda kullanıcıların bankalarla iletişimde yapay zeka destekli yazılı ve sesli alternatif iletişim kanal kullanımının %20'lerden %49 seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Türkiye bankacılık sektöründe geçtiğimiz dönemde dijital banka lisansı ve uzaktan müşteri edinimine yönelik mevzuatsal değişiklikler sektörde dijitalleşmenin önünü açıyor. Önümüzdeki dönemde bankaların; müşterilerin fiziki bir banka şubesine uğramadan banka müşteri olabilmesi gibi önemli değişiklikleri kapsayan bu regülasyonların rüzgarını da arkasına alarak; sanal asistanları bir dijital kanal olarak konumlayacağı, çağrı merkezlerinde yapay zeka ses teknolojilerini daha fazla kullanacağı, yeni sanal asistanlar hayata geçireceği ve mevcut asistanlarını teknoloji ve deneyim anlamında geliştireceği aşikar. Biz de CBOT olarak yapay zeka teknolojimize yatırım yapmaya, bu alanda dünyayı takip etmeye hatta yönlendirmeye devam ediyoruz.” diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.