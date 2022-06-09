Şamil Tayyar'dan kira zammı düzenlemesine tepki

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Boğdağ’ın açıkladığı ve kiralarda artış oranına yüzde 25’lik sınır getirilmesini sağlayan düzenlemeye tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış oranlarına ilişki yeni düzenlemeyi; “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.” ifadeleriyle dün duyurmuştu.

AK Parti MKYK üyesi eski milletvekil Şamil Tayyar'dan söz konusu düzenlemeye tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun yüzde 73.5 olduğu ortamda yüzde 25'lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli.”