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TIMETURK / EKONOMİ / Salih Gözcü “Turizm Lüksten Ziyade İhtiyaç Oldu”

Salih Gözcü “Turizm Lüksten Ziyade İhtiyaç Oldu”

Türk insanının köyden kente göç etmesi ile birlikte değişen alışkanlıklarından biri de tatile çıkmak oldu. Bu durum iç turizmin canlanmasını ve turizm sektörünün gelişmesini sağladı. Bundan 10 yıl önce toplumun büyük çoğunluğu tarafından lüks kabul edilen tatil turizmi artık ihtiyaç haline geldi.

3 Saat Önce
2021-10-04 17:14:06
Salih Gözcü “Turizm Lüksten Ziyade İhtiyaç Oldu”

Tecrübeli turizmci Salih Gözcü de “Turizm artık bir lüks olmaktan çıkıp önemli bir ihtiyacı karşılayan sektör haline gelmiştir. Turizm emekçileri de bu sektörün bel kemiğini oluşturmaktadır. Sektörün bel kemiği ne kadar güçlü olursa sektör de o kadar güçlü olacaktır.” diyerek konuya ilişkin tespitlerde bulundu.

Pandemi nedeniyle büyük bir durgunluk yaşayan sektörde yasakların kalkmasıyla hızlı bir yükselme görüldüğünü söyleyen Salih Gözcü, “Ben dâhil hiç kimse bu kadar hızlı bir toparlanma beklemiyordu. Ama insanlar, pandemide eve kapanınca tatil yapmanın özlemini daha fazla hissettiler ve yasaklar kalkar kalkmaz hemen tatil beldelerine akın ettiler. Tabiri yerindeyse turizmde geçen yıla oranla büyük bir patlama yaşandı. Bu da turizmin en hızlı toparlanan sektör olmasını sağladı.” diyerek konuya açıklık getirdi.

Salih Gözcü, 2016 yılında Dubai merkezli olarak kurduğu BTB Tours isimli turizm şirketi ile Dubai'de bir turizm elçisi gibi çalışmalarını sürdürüyor. Gözcü, pandemidedahi durmadan çalıştıklarını ve insanların pandemi döneminde lüks ve alternatif turizm seçeneklerine yöneldiğine dikkat çekerek “Bu alandaki eğilime yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kısa zamanda meyvelerini verdi. En iyi hizmeti en iyi fiyatlara sunmamız da müşterilerimizin bizi tercih etmesinde önemli bir etkendi.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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