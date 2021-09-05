'Salçalık domates merkezi' Bursa'dan bolluk ve kalite

Türkiye'nin salçalık domates üretim merkezlerinden Bursa'da ürünün verimi ve kalitesi çiftçiyi sevindirdi.

Özellikle Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde önemli oranda yetiştirilen salçalık domateste bu sene 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı. 200 bin dekardan fazla arazide ekilen domatesler, kilogramı 90 kuruştan salça fabrikalarına gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, dünya domates üretiminin 179 milyon ton olduğunu, bunun 62,8 milyon tonunun Çin'den karşılandığını söyledi.

Aygül, Çin'i 19 milyon tonla Hindistan'ın, 12,8 milyon tonla da Türkiye'nin izlediğini aktardı.

Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Bursa'nın salçalık domates üretiminde üs konumunda bulunduğunu dile getiren Aygül, şöyle konuştu:

"Ülkemizin salçalık domates üretimi 4,5 milyon ton. Bunun 1 milyon tondan fazlası Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın da önemli kısmını Karacabey karşılıyor. Ayrıca ilimizde 270 ton sofralık domates üretimi, 17 de salça fabrikası var. Bu rakamların hepsini üst üste koyduğumuzda Bursa'nın domates üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl dekar başına verim iyiydi, ürün kalitesi de çok yüksek. Geçen yıl 30 kuruşa kadar düşen fiyatlar, bu sene 60 kuruşun altına düşmedi."

"Bursa'nın bitkisel üretimi 2020'de yüzde 10 büyüdü"

Aygül, Bursa'nın salçalık domates üretimiyle ülke ihracatına da önemli katkı sağladığını vurguladı.

Salçalık domates piyasasında 2021 fiyatlarına değinen Aygül, "Bu yıl kilogram başına 60 kuruşlardan başlayıp 90 kuruşa kadar yükselen fiyat yelpazesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bu fiyat durumu, çiftçimizin gelecek yıllarda daha fazla üretmesini sağlayacak. Emeği geçen üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçilerin yeni tip koronovirüs (Kovid,19) salgınına rağmen üretime devam ettiğini anlatan Aygül, Bursa'nın geçen yıl bitkisel üretimde yüzde 10 civarında büyüme kaydettiği bilgisini paylaştı.

Geçen sene bitkisel üretimin, 2019'a göre 5,2 milyon tondan 5,7 milyon tona yükseldiğini aktaran Aygül, bu seneyi 2020'den fazla üretim rakamlarıyla kapatmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Uzun yıllardır domates üreten Karacabey'e bağlı Dağkadı Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Şenel ise mayısta ektikleri üründe 90 günden sonra verim almaya başladıklarını belirtti.

Karacabey Ovası'nda ürettikleri domateslerin salça fabrikalarından çok talep gördüğünü dile getiren Şenel, "Bu yıl salçalık domateste verim çok iyi. Ürünlerde hiç hastalık görülmedi, kalitesi çok yüksek. Karacabey bölgemizde serbest piyasada 90 kuruştan işlem görüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda taban fiyatlar daha çok yükselir." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.