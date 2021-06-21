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Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatilin Adresi Hedef Beyt Hotel

1996 yılından beri turizm sektörü içinde bulunan ekip ile, Hedef Grup bünyesinde, turizm sektörüne yeni bir soluk getirmek için, 2006 yılında İzmir Selçuk’ta Hedef Beyt Hotel olarak hizmet vermeye başladı.

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21.06.2021 11:27:03
Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatilin Adresi Hedef Beyt Hotel

Hedef Beyt Hotel'in alternatif turizm alanında 12 Yılını geride bırakırken bu sektörde ilklerin arasında yer alıyor. ”Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel, 15 yıllık birikimli tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi'nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili'nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor.

Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.

Kuşadası Yolu Pamucak Sahili Selçuk/ İzmir adresinde hizmet veriyor.

Bilgi ve Rezervasyon:

Telefon 1 : +90 544 830 50 30
Telefon 2: +90 232 893 10 84

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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