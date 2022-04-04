Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Sakarya Üniversitesi sürekli çalışan kura ile alınacak işçi ilanı yayımladı

Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Resmi Gazete'de de yayımlanan Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Peki Sakarya Üniversitesi işçi alım şartları neler? Sakarya Üniversitesi işçi alım başvurusu nereye yapılıyor? İşte detaylar...