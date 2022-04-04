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Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Sakarya Üniversitesi sürekli çalışan kura ile alınacak işçi ilanı yayımladı
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TIMETURK / EKONOMİ / Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Sakarya Üniversitesi sürekli çalışan kura ile alınacak işçi ilanı yayımladı

Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Sakarya Üniversitesi sürekli çalışan kura ile alınacak işçi ilanı yayımladı

Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Resmi Gazete'de de yayımlanan Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Peki Sakarya Üniversitesi işçi alım şartları neler? Sakarya Üniversitesi işçi alım başvurusu nereye yapılıyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-04 13:59:58
Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı | Sakarya Üniversitesi sürekli çalışan kura ile alınacak işçi ilanı yayımladı

Resmi Gazete'de de yayımlanan Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Peki Sakarya Üniversitesi işçi alım şartları neler? Sakarya Üniversitesi işçi alım başvurusu nereye yapılıyor? İşte detaylar...

Sakarya Üniversitesi işçi alımı ilanı

Sakarya Üniversitesi yayımladığı ilanda;"İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 04.04.2022 - 08.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır." sözlerine yer verdi.

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Sakarya Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık alanında yapılacak alım için aranan öğrenim durumu; ön lisans. 18-30 yaşları arasında alınacak kişi, kura ve sözlü sınav ile belirlenecek.

Detaylı bilgi ve başvuru şartlarının devamı için TIKLAYINIZ... .

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