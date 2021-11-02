DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü düşüşle tamamladı
Uluslararası Af Örgütü: İklim değişikliğinin yol açtığı acil durum insan hakları krizidir
Şeyh Cerrah davası: İsrail'in 'koruyucu kiracılık' teklifine ret
New York'ta belediye başkanı seçimi yapılıyor
ASELSAN-Halkbank ‘Tedarikçi Finansman’ anlaşması
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir?
Evinde ölü bulundu
2 Kasım EDHO var mı? EDHO neden yok? EDHO hangi kanalda yayınlanacak?
Otomobil/hafif ticari araç pazarı yüzde 4,5 büyüdü
Tacizcilere müdahale etti, bıçaklanarak öldürüldü
Osman Kavala: Hayatımın dört yılını kaybettim
Ekmeğini dayak yiyerek kazanıyor
2 Kasım (bu akşam) EDHO neden yayınlanmadı? EDHO ATV'de neden yok? EDHO bitti mi?
Evdeki gümüşler kararıyorsa dikkat! Zehirlenebilirsiniz
Bosna Hersek'te 'Sırp paralel devlet' krizi

TIMETURK / EKONOMİ / Sakarya’dan tarihi ihracat rekoru

Sakarya’dan tarihi ihracat rekoru

Sakarya'nın 558 milyon 230 bin dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-02 16:34:43
Sakarya’dan tarihi ihracat rekoru

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin artan yatırımlarla 10 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefine adım adım yaklaştığını belirtti.

Altuğ, Sakarya'nın 558 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ekim ayı dış satım rakamına ulaştığına dikkati çekerek, "Dünya sanayisinde yaşanan küresel çip krizi nedeniyle yıl içindeki dalgalı seyir, öngörüldüğü gibi yıl sonunda kendini toparlanmaya bırakmış ve bunun da sonuçları rekorla kendini göstermiştir." ifadesini kullandı.

İhracat yapılan ülkeler ve ürünler

Kent ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını aylık ve yıllık bazda otomotiv ve yan sanayi dış satımının oluşturduğunu, bu sektörü demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin izlediğini belirten Altuğ, Sakarya menşeli ürünleri tercih eden ülkelerin başında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya'nın geldiğini bildirdi.

Yılın ocak-ekim döneminde 4 milyar 58 milyon 843 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın 10 ayına göre yüzde 18'lik artış başarısı da gösterdik. Bu ay da en çok ihracat yapan 7. il olduk ve 10 aylık toplam ihracatta geçici olarak yer aldığımız 8. sıradaki yerimizi koruduk. Sakarya, sahip olduğu potansiyelle artık hedefleri büyük bir kent. Üretimi benimseyerek bu rekorları kırmamızı sağlayan iş dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş