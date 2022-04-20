Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor ve başvuru şartları nelerdir 2022?

Sahil Güvenlik bünyesinde uzman erbaş olarak görev yapmak isteyen adaylar personel alım sürecini yakından takip etmekte. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları 18 Nisan tarihinde başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhının yapacağı personel alımının ne zaman biteceği ve personel alım şartları adaylar tarafından merak edilmekte. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman sona eriyor?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere belirli branşlarda uzman erbaş alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Süreç, 18 Nisan tarihinde saat 14:00'da başladı. Duyurudan sonra personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Sahil Güvenlik uzman erbaş alım başvurusu nasıl yapılıyor ve ne zaman bitecek 2022?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Adaylar başvurularını 25 Nisan tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sahil Güvenliği uzaman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2) En az lise mezunu olmak.

3) 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

6) Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9) Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11) Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

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