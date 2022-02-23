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Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı | Resmi Gazete'de de yayımlanan, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı araştırılmaya başlandı. Peki ama Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi kadrolardan, hangi şehirde alım yapacak? Başvurular nereye ve ne zaman yapılacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı kaç personel alacak? Ne mezunu olmak gerekiyor? İşte detaylar...

46 Dakika Önce
2022-02-23 13:44:20
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı

Resmi Gazete'de de yayımlanan, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı araştırılmaya başlandı. Peki ama Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi kadrolardan, hangi şehirde alım yapacak? Başvurular nereye ve ne zaman yapılacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı kaç personel alacak? Ne mezunu olmak gerekiyor? İşte detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açtığı kontenjana söleşmeli personel başvurusu yapmak için 24 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında "https://.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurulmalıdır.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ...

Başvuru Şartlartı Nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

3. Her unvan için Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen puan türünde asgari KPSS puanını almış olmak

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (04 Mart 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen diğer şartları taşımak. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında) .

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